Ex-Beatle im „Rockdown“: Wie „McCartney III“ entstand

Rostock

Ein halbes Jahrhundert ist seit Paul McCartneys Solo-Debüt „ McCartney“ im Jahr 1970 vergangen und 25 Solo- und Wings-Alben hat er seit dem Ende der Beatles veröffentlicht – zuletzt „ Egypt Station“ vor zwei Jahren, das Platz 1 der deutschen und US-amerikanischen Albumcharts erreichte. Dann kam das Corona-Virus und die laufende „Freshen-up“-Welttournee musste abgebrochen werden. Mehr als zehn Konzerte, darunter das einzige in Deutschland geplante in Hannover, fielen aus. „Ich hoffe, dass es uns allen gut gehen wird und freue mich auf hellere Zeiten, die noch vor uns liegen. Auf die eine oder andere Art werden wir wieder rocken“, wurde McCartney im Frühjahr zitiert. Was er seitdem getan hat, hat er nun preisgegeben: „ McCartney III“, sein neuestes Studioalbum, wird am 11. Dezember erscheinen.

Selbst betitelte Alben markieren Wendepunkte

Es steht in der Tradition der Alben „ McCartney“ von 1970 und „ McCartney II“ von 1980, die jeweils zu Beginn eines neuen Jahrzehnts auf den Markt kamen und eine neue Ära in Pauls Schaffen einläuteten. „ McCartney“ markierte 1970 das Ende der Beatles. Im weiteren Verlauf der Siebziger gründete Paul seine zweite Band, Wings. Wieder dominierte er die Charts, wieder stand er auf den größten Bühnen – dank der vielen Hits auf Alben wie „Band on the Run“, „Venus and Mars“, „Wings at the Speed of Sound“ oder auch „ London Town“. 1980 dann, exakt 10 Jahre nach dem Release seines Solodebüts, beendete Paul das Wings-Jahrzehnt, indem er überraschend sein zweites Soloalbum vorlegte: das mit elektronischen Sounds durchzogene „ McCartney II“. Es war wieder ein Soloalbum im wahrsten Sinne des Wortes: Paul McCartney im Alleingang. In den vergangenen vier Jahrzehnten nahm der heute 78-Jährige aus Liverpool mit „Tug of War“, „Flowers in the Dirt“, „Pipes of Peace“, „Off the Ground“ „Flaming Pie“, „Memory Almost Full“ oder auch „New“ eine ganze Serie von Klassikern auf. Auch seine Live-Shows in aller Welt waren dermaßen groß angelegt, dass der Weltrekord fürs größte Stadionpublikum ab 1990 auf seine Kappe ging.

Anzeige

Sir Paul im Ein-Mann-Studio

Und nun kommt also „ McCartney III“ – erneut ein Album, das Paul komplett allein in Sussex aufgenommen hat. Eigentlich hatte er gar nicht geplant, 2020 ein Album zu veröffentlichen. Doch die Isolation des „Rockdown“ führte dazu, dass McCartney schließlich an existierenden Songskizzen weiterarbeitete – und dazu auch viele neue Ideen entwickelte. So entstand nach und nach – und eher spontan – eine Kollektion von Songs. Minimalistische Stücke, von ihm selbst produziert. Die Lieder basieren vor allem auf Live-Takes: mal Gesang und Gitarre, mal Gesang und Klavier, später kombiniert mit ebenfalls von Paul eingespielten Bass- und Schlagzeugparts – und mehr. „Ich lebte mit meiner Familie abgeschottet auf meiner Farm und ging jeden Tag in mein Studio. Eigentlich arbeitete ich an einer Filmmusik, das wurde aber zum Opener des Albums. Als der Song fertig war, dachte ich: Was mache ich als Nächstes?“, erzählt McCartney. Zur Freude aller Fans setzte Paul die Arbeit an weiteren unvollendeten Stücken fort. „Ich hatte ein paar Ansätze, an denen ich im Laufe der Jahre immer mal wieder gearbeitet hatte, nur manchmal fehlt einem einfach die Zeit, um die Dinge zu beenden. Also dachte ich weiter über diese existierenden Ansätze nach. Jeden Tag begann ich die Arbeit mit dem Instrument, auf dem ich das jeweilige Stück geschrieben hatte. Danach ergänzte ich dann die weiteren Spuren, was richtig Spaß gemacht hat. Es ging eher darum, für mich selbst Musik zu machen – also nicht so sehr um Songs, die sonst irgendeine Bestimmung hatten oder irgendeinen Dienst erfüllen sollten. Ich machte einfach nur das, worauf ich gerade Lust hatte. Und so war mir auch gar nicht klar, dass daraus ein Album werden würde“, erklärt der ehemalige Beatle den Entstehungsprozess im Ein-Mann-Studio.

Beatles- und Elvis-Bass sind zu hören

Die Stücke „ Long Tailed Winter Bird“ und „ Winter Bird/When Winter Comes“ bilden den Rahmen für „ McCartney III“. Dazwischen eröffnet der Brite ein gewaltiges Panorama, wenn er ganz unterschiedliche Stimmungen und Sounds zusammenbringt. Von wehmütig und introspektiv bis hin zu verspielt und richtig druckvoll reicht die Palette der Stücke, aufgenommen übrigens auch mit ein paar Vintage-Geräten, die schon 1971 im Rude Studio für die ersten Wings-Sessions zum Einsatz gekommen waren. Die Geschichten der Vintage-Instrumente, die auf dem neuen Album zu hören sind, können zum Teil selbst mit Pauls Biografie mithalten: Der Kontrabass vom Elvis-Bassisten Bill Black ist da genauso dabei wie Pauls ikonischer Höfner-Bass im Geigenlook; auch ein Mellotron aus den Abbey Road Studios, das man von Beatles-Alben kennt, kam bei den Aufnahmen zum Einsatz.

„McCartney III“ erscheint am 11. Dezember 2020. Quelle: Capitol Records

„ McCartney III“ erscheint am 11. Dezember 2020 bei Capitol Records. Neben dem digitalen Release und der CD-Variante wird der neue Longplayer auch als LP in verschiedenen Konfigurationen erhältlich sein. Zusätzlich zum Standard-Vinyl (180g) in Schwarz erscheint „ McCartney III“ auch in Rot, Pink, Weiß und Blau.

Von Ove Arscholl