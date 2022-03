Berlin

Die schwedische Band Sabaton um Sänger Joakim Brodén und Bassist Pär Sundström vertont seit mehr als 20 Jahren Kämpfe, Schlachten und Kriege der Menschheit. Zu bombastischem Heavy Metal gibt es Geschichten von Helden, Tyrannen, Herrschern, einfachen Menschen, Opfern und Tätern. Die Bühnen gleichen einer Kriegskulisse – Panzer, Geschütze und Stacheldraht gehören zum Baukasten einer Sabaton-Show. Auch für das jetzt erscheinende Album „The War to end all Wars“ ist eine große Tour durch Europa geplant. War Sänger Joakim Brodén im Dezember noch optimistisch, dass die für März in Deutschland geplanten Shows gespielt werden können, wurden sie jetzt noch einmal verschoben. Zur aktuellen Situation in Europa schreibt die Band auf ihrer Website: „Unser neues Album ,The War To End All Wars’ befasst sich mit einem Konflikt, der vor mehr als einem Jahrhundert zu Ende ging. Wir sind tieftraurig, erleben zu müssen, dass die Menschheit die Fehler früherer Generationen wiederholt. Es gab genug Blutvergießen in der Geschichte. Es braucht nicht noch mehr.“

Euer neues Album dreht sich erneut um den Ersten Weltkrieg – genau, wie schon „The Great War“ von 2019. War das geplant? Waren noch Geschichten übrig?

Joakim Brodén: Wir hatten tatsächlich eine Menge Geschichten übrig, etwa die von „Christmas Truce“ und „Harlem Hellfighters“. Die wollten wir schon gern auf „The Great War“ haben, hatten aber noch keine Musik, die dazu passte. Also hatten wir sie erst mal weggelassen. Und dazu kam noch, dass wir viele Zuschriften von Fans bekommen haben, als wir damals „The Great War“ überhaupt nur angekündigt hatten. Sie schrieben ihre Hoffnungen, dass wir über dieses und jenes Thema singen würden – viele Geschichten, die wir noch gar nicht kannten und die deshalb auch noch nicht dabei waren. Und drittens kam noch dazu, dass die Pandemie uns die „Great Tour“ stark verkürzt hatte. Und wir dachten uns, dass die neuen Ideen auch noch gut in dieses Erster-Weltkrieg-Thema passen würden, das wir ja gerade auf die Bühne brachten.

Das Album „The War to end all Wars“ erscheint am 4. März 2022. Quelle: Nuclear Blast

Gibt es etwas, was bei der Entstehung des Albums anders war? Ist es nur ein Gefühl, dass da mehr Gitarrensoli drin sind?

Das liegt vor allem an unserem Produzenten Jonas. Er war schon immer gut, aber ich glaube, diesmal hat er sich selbst übertroffen. Und ja – wir haben tatsächlich viel am Gitarrensound gearbeitet – sowohl an den Soli als auch am Rhythmus. Ich höre mir bei solchen Gelegenheiten gern ältere Alben von uns an, einfach um zu hören, was haben wir damals gut gemacht, was geht vielleicht noch besser? Dafür muss man natürlich auch erst mal selbst ein bisschen Abstand gewinnen – nach ein, zwei Jahren erkennt man da sehr viel mehr. Und wir waren wirklich stolz auf den Sound von „The Great War“. Aber wenn man das ganze Album von Anfang bis Ende durchhört, fiel mir auf, dass die Ohren ziemlich müde werden – einfach, weil es so massiv ist. Natürlich ist es Sabaton – das muss laut sein. Aber wir wollten einfach in der Produktion was Neues probieren – und zwar bei den Gitarren. Wir haben versucht, heavyer zu klingen, aber gleichzeitig mit weniger Geräusch. Das hat uns viel mehr Raum in der Produktion gelassen, weil die Gitarren nicht alles überdröhnen. Also, ein bisschen davon hat natürlich auch mit dem Songwriting zu tun, aber viel eben auch mit der Produktion.

Woher kommt diese Vorliebe für Kriegsgeschichten?

Das liegt schon mehr als 20 Jahre zurück, in unserer Bandgeschichte. Als wir anfingen, war das Schreiben von Texten irgendwie ein notwendiges Übel. Wir haben es gemacht, wenn auch nicht besonders gut. Und dann schrieben wir Musik, die später zu „Primo Victoria“ wurde. Und wir merkten plötzlich, dass wir einen gewaltigen Sound kreiert hatten und dachten uns, dazu sollten wir nicht übers Biertrinken und Motorradfahren singen. Also entschieden wir uns für das D-Day-Thema. Und auf einmal ergab alles Sinn, wir konnten Geschichten erzählen, die wir selbst interessant fanden. Es wurde ein Album über Militärhistorie. Und irgendwie machen wir das bis heute. Das war kein großer Masterplan. Wenn man uns heute so sieht, mit unseren Outfits, der Bühne und dem Militärthema – das sieht nach Plan aus. Schön wär’s gewesen, das hätte uns eine Menge Zeit erspart (lacht). Wir haben eine Menge Zeug aufgenommen, das nicht funktioniert hat, um dahin zu kommen, wo wir heute sind. Und die Faszination kam irgendwie währenddessen. Es hat uns selbst dazu gebracht, tiefer in die Geschichtsbücher einzutauchen. Es gibt Leute, die im Scherz sagen, dass wir einfach nur Panzer geil finden. Und klar, die sind faszinierend, aber das ist nicht das Spannendste. Ich finde die menschliche Seite solcher Konflikte viel interessanter, wie so Extremsituationen Menschen dazu antreiben, das Beste aus sich heraus zu holen. Und wiederum bei anderen das Böse zum Vorschein bringen.

Der Name Sabaton scheint Teil dieses nicht existierenden Masterplans gewesen zu sein?

Genau (lacht). Ganz am Anfang, als wir anfingen, gemeinsam Musik zu machen, nannten wir uns Aeon. Allerdings gab es schon eine andere Band, die so hieß. Also hatten wir beschlossen, dass bis zur nächsten Probe sich jeder mal ein paar Gedanken über einen neuen Namen macht. Und ich hatte, weil ich mich eben schon immer für Geschichte interessiert hatte, so ein Buch über historische Rüstungen und militärisches Equipment. Und dort gab es einen Sabaton. Ich dachte, das wäre ein cooler Name. Und da alle anderen vergessen hatten, sich Gedanken zu machen, war das der einzige Vorschlag. Und dann war die Reaktion so: „Ja, okay, dann eben Sabaton. Lasst uns ein paar Bier trinken und weiter proben!“

Wie viel Wahrheit, wie viel Fiktion ist in Euren Songs? Passt es zum Geschichtsbuch?

Ja, meistens schon. Wenn es mal nicht passt, dann kann es zwei Gründe dafür geben – entweder, dass wir bei der Recherche einen Fehler gemacht haben. Aber das ist selten. Oder eben, weil es einfach niemand weiß, weil die Sachen so lange her sind, dass es keine Augenzeugen mehr gibt, etwa beim Ersten Weltkrieg. Also, wenn es Fakten gibt, würden wir sie nicht verändern. Wir wollen die Geschichten möglichst nah an der Wirklichkeit erzählen.

Wie wählt ihr die Themen aus? Und was entsteht bei den Songs zuerst?

Meistens zuerst die Musik. Dann gucken wir, welche Geschichten eines Themas dazu passen könnten. Dann kann es auch sein, dass wir auf ein Thema stoßen und uns fragen, wie könnte das klingen? Dann entsteht die Musik zum Thema. Aber die tatsächlichen Texte entstehen meist zum Schluss.

Was verbindet Euch mit Deutschland und den Fans hier?

Tatsächlich viel Spaß im Laufe der Jahre. Ich muss immer noch dafür bezahlen, dass ich am Anfang deutsch sprechen wollte, aber nicht viel mehr sagen konnte als „Liebe Freunde, noch ein Bier!“ Und das tat ich dann fast nach jedem Song. Und den Preis dafür muss ich heute noch zahlen (lacht). Wenn Du 20 Songs spielst, ist es keine gute Idee, 20 Bier auf der Bühne zu trinken. Das haben wir ziemlich schnell herausgefunden. Deutschland war tatsächlich das erste Land außerhalb Schwedens, wo wir auf Tour gehen konnten und Leute kamen – zusammen mit Belgien.

Wie war das, 2019 in Wacken auf beiden Hauptbühnen zugleich zu spielen?

Das war furchtbar, eigentlich. Ich war so nervös, weil so viele verschiedene Dinge gleichzeitig passierten. Also, ich mag es wirklich, auf der Bühne zu stehen und in so einem gewissen Fluss drin zu sein, wo ich weiß, wo was als Nächstes passiert. Aber dort mit so vielen Musikern, so viel Crew und so viel Zeitplan zu arbeiten – da gab es so viele Details zu beachten, wann wer auf welcher Bühne steht, was man ja selbst wegen der Entfernungen gar nicht überblicken konnte. Es gab keine Kommunikation über Blickkontakt, sondern alles über den Knopf im Ohr. Tatsächlich hatte ich den meisten Spaß beim letzten Song, weil ich wusste, danach wird es vorbei sein.

Würdest Du es noch mal tun?

Ich glaube nicht (lacht).

Sabaton sind: Pär Sundström (v. l.), Tommy Johansson, Joakim Brodén, Hannes van Dahl und Chris Rörland. Quelle: Tim Tronckoe

Möchtest Du was über Dein Bühnenoutfit sagen?

Das habe ich tatsächlich mal in London gekauft, als ich betrunken war, 2006. Damals waren wir mit Edguy und Dragonforce unterwegs. Getragen habe ich es nie, ich fand nur, dass es witzig aussieht. Dann machten wir irgendwann ein Musikvideo zu „Attero Dominatus“. Wir hatten nur wenig Budget und der Regisseur Owe Lingvall, der auch Schlagzeuger von Nocturnal Rites war, meinte, wir könnten das Ganze im Dunkeln drehen, als wären wir in einem Bunker. Aber dazu konnten wir kein schwarzes Leder tragen – und irgendwer erinnerte sich an diese lustige Weste. Das fühlte sich irgendwie bescheuert an, dieses glänzende Fake-Sixpack da zu tragen, dazu noch die Sonnenbrille. Aber gut – es sollte ja nur für dieses eine Video sein. Aber danach fanden das alle so cool, dass es das Bühnenoutfit wurde. Es ist also auch einfach so passiert.

Du bist in den 80ern in Schweden aufgewachsen – mit welcher Musik? Europe und Roxette?

Europe war ein großer Einfluss, na klar. „The Final Countdown“ war großartig. Und natürlich haben wir Roxette gehört. Aber mein erstes Album war von Twisted Sister „Stay Hungry“. Meine Mutter erzählt, sie hätte in der Küche gehört, wie ich im Wohnzimmer anfange zu schreien und umherzulaufen. Ich stand wohl springend und singend vor dem Musikvideo von entweder „We’re not gonna take it“ oder „I wanna rock“. Und sie dachte – okay, es geht ihm gut, die Musik scheint ihm zu gefallen und die Band sieht ganz witzig aus – also kaufte sie mir „Stay Hungry“. Da war ich vielleicht drei oder vier.

Wie wir ja wissen, war „The War to end all Wars“ nicht der letzte Krieg der Geschichte. Was ist von der „Tour to End all Tours“ zu erwarten?

Ich weiß noch nicht (lacht). Wir haben ursprünglich sogar überlegt, das neue Album „The Greater War“ zu nennen und die Tour dann „The Greater Tour“. Aber da ist immer sehr viel Ironie mit drin. Damit haben wir angefangen beim Album „The Last Stand“, als wir die Tour „The Last Tour“ genannt haben. Damit wollten wir uns ein bisschen lustig machen über die alten Bands, die seit Jahrzehnten auf Abschiedstour sind und doch nicht aufhören. Status Quo dürfte das beste Beispiel sein, oder? Ich glaube, die haben schon 1984 ihre „End of the Road“-Tour gemacht, später dann eine Farewell-Tour. Das sind jetzt schon fast 40 Jahre und sie sind immer noch da. Also, der Name ist einfach nur Spaß.

Sabaton-Sänger Joakim Brodén (r.) im Gespräch mit OZelot-Reporter Ove Arscholl Quelle: Ove Arscholl

Was gibt’s zu hören?

Wie schon gesagt, gibt es ja einen Grund, dass wir uns noch mal des Ersten Weltkrieges angenommen haben, weil unsere letzte Tour so stark durch Corona verkürzt wurde. Es wird natürlich nicht nur Stoff vom Ersten Weltkrieg zu hören geben, aber schon von beiden Alben einiges – sowohl von „The Great War“ als auch von „The War to end all Wars“. Aktuell wird in Finnland unser neues Bühnen-Set gebaut.

Von Ove Arscholl