Rostock

Mit Hits wie „Casablanca“, „Am Fenster“ oder „Wand an Wand“ schrieb City schon zu DDR-Zeiten Musikgeschichte. Die Band ist bis heute aktiv – und steht gemeinsam mit Kollegen, wie Puhdys und Karat, seit Jahren auch unter der Marke „Rocklegenden“ auf der Bühne. Im Frühjahr 2020 starb Schlagzeuger Klaus Selmke nach schwerer Krankheit. Jetzt hat die Band ihr letztes Kapitel eingeläutet: „Letzte Runde“ sollen 2022 das letzte Album und die letzte Tournee heißen. Bereits am Freitag tritt Sänger Toni Krahl im Rostocker Moya auf – und verrät im Interview, wie der Abschied aussehen soll.

Wie kommt City durch die Corona-Krise?

Toni Krahl: Mehr oder weniger wie alle anderen. Wir haben fast 16 Monate überhaupt keine Auftritte gemacht, weil wir nicht vor Autos oder mit irgendwelchen Auflagen spielen wollten. Also haben wir die Termine teilweise drei- oder viermal verlegt. Jetzt im August haben wir allerdings zehn Shows nachgeholt, aber auch viele endgültig absagen müssen und damit ist das jetzt erst mal abgehakt. Jetzt hoffen wir, dass uns nicht die vierte oder fünfte Welle unsere „Letzte Runde“ verhagelt, mit der wir nächstes Jahr auf Tour gehen wollen.

Was haltet Ihr von 2G?

Na ja, ganz offensichtlich spaltet sich da die Gesellschaft und die Gemüter sind sehr erhitzt. Manche lehnen es ab – andere nicht. Ich bin geimpft und geboostert – für mich ist das der richtige Weg. Aber ich bin fernab davon, andere Leute überzeugen zu wollen. Ich vertraue den Wissenschaftlern. Auf der anderen Seite ist mir aber auch klar, dass wir lernen müssen, mit diesem Virus zu leben. Das wird ja nie verschwinden. Die Gesellschaft muss einen Weg finden, damit umzugehen. Wenn die Auflagen momentan so sein sollten, dass nur 2G-Publikum eingelassen wird, damit ein Auftritt möglich ist, dann werde ich mich dieser Lösung nicht verweigern, wie z. B. Nena.

Am Freitag kommst Du nun erst mal mit Deinem Buch „Rocklegenden“ nach Rostock ins Moya. Das Buch gibt es ja schon ein paar Jahre - was kann man erwarten?

Das ist in dem Sinne keine Lesung. Ich mache das gemeinsam mit unserem Tourmanager Kai Suttner, der das moderieren wird und mit dem ich einfach über die verschiedenen Legenden plaudere. Zwischendurch werde ich immer mal wieder zum Buch oder auch zur Gitarre greifen, um ein paar Episoden vorzutragen und auch musikalisch zu untermalen. Es gibt also auch ein paar City-Songs zu hören.

Gibt es denn inzwischen auch neue Legenden?

Tatsächlich ja, denn das Leben ging ja weiter. Auch die Zukunft und die Gegenwart werden Thema sein. Manchmal ufert es auch ein bisschen aus. Eigentlich soll das Programm 90 Minuten dauern. Aber oft kommen wir auch inklusive Pause auf drei Stunden.

Toni Krahls „Rocklegenden“ am Freitag im Moya Seine „Rocklegenden“ hat Toni Krahl bereits 2016 kurzweilig niedergeschrieben und als Buch veröffentlicht. Hier ist von Tourneen ins sozialistische Ausland, aber auch von Besuchen auf der Hamburger Reeperbahn die Rede. Am Freitagabend (19. November 2021) präsentiert der City-Sänger heitere Anekdoten aus seinem Musikerleben auf der Moya-Kulturbühne, An der Jägerbäk 1 in Rostock. Tickets gibt es ab 28 Euro im Printzentrum, auf www.mv-ticket.de sowie an der Abendkasse. Am Einlass gilt die 2G-Regel – es ist ein Impf- oder Genesungsnachweis zu erbringen. Einlass: 19 Uhr, Beginn: 20 Uhr

Mit der Band habt ihr nun euer letztes Album und die letzte Tour angekündigt. Wie fiel diese Entscheidung?

Die ist im Prinzip schon früh gefallen. Schon als Klaus Selmke noch lebte, hatten wir uns gemeinsam das Ziel „50 Jahre City“ gesetzt, das wir erreichen wollten. Und wir hatten es – auch ein bisschen als Therapie – Klaus bis in seine letzten Tage hinein versprochen, dass wir diese Marke knacken werden. Nachdem er uns dann viel zu früh verlassen hat, müssen wir diese Zielmarke jetzt zwar ohne ihn, aber in seinem Sinne erreichen. Aber danach soll auch Schluss sein. Wir wollen kein neues Kapitel mehr ohne Klaus aufschlagen.

Die Puhdys hatten sich ja mehrfach verabschiedet und kamen dann doch immer nochmal wieder – das habt Ihr also nicht vor?

Nein, bei uns ist das tatsächlich endgültig. Allerdings werden wir uns als Band nicht auflösen. City wird es weiter geben, aber wir werden keine Tourneen und Konzerte mehr machen. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass doch nochmal ein Song rauskommt oder dass wir doch mal bei irgendeinem Event auftauchen, wenn es uns wichtig erscheint.

Ihr bleibt also musikalisch verbunden?

Wir sind Musiker und bleiben das auch, ohne noch auf jede Bühne krabbeln zu müssen. Es wird jeder für sich die eine oder andere musikalische Aktivität weiter verfolgen. Vielleicht kommen wir ja in 40 Jahren als Avatare zurück. (lacht)

Wann kommt denn das neue Album raus? Und wie geht man das an, wenn man weiß, dass es das letzte sein soll?

Erscheinen soll es am 11. Februar 2022. Dass es das letzte sein würde, ist uns erst während der Arbeit bewusst geworden. Aber wir denken da nicht ständig dran und müssen noch unbedingt irgendwelche Verse unterbringen. Wir haben genügend Material – es wird ein Doppelalbum werden. Die eine Hälfte haben wir uns für 14 oder 15 neue Studioaufnahmen reserviert. Und für die zweite Scheibe haben sich Freunde bei uns gemeldet, die uns die Ehre erwiesen haben, sich mit unserem Œuvre zu befassen. Die werden also City-Songs covern und in ihre eigene musikalische Sprache übersetzen. Silly wird was machen, Dirk Michaelis, Maschine und auch Matthias Reim sind dabei. Wir verstehen das als Verbeugung vor 50 Jahren City. Und wir selbst haben uns auch nochmal mit unserem alten Material befasst. Da wird es ein Medley geben, das „Die erste Runde“ heißen soll – zusammengesetzt aus Liedern unserer allerersten Schaffensperiode. Da fiel uns nochmal auf, was wir damals für ein wilder Haufen waren. Da gab es spannende musikalische Momente.

Wer wird das Schlagzeug spielen?

Das hat Roger Heinrich eingespielt – ein Freund von uns, der Klaus schon während seiner Krankheitsschübe in den letzten fünf Jahren immer mal vertreten hat. Er wird auch mit uns auf Tour gehen. Er war übrigens früher Schüler von Klaus. Er selbst sagt, er wolle Klaus Selmke nicht ersetzen, sondern ihn vertreten. Und das macht er wirklich sehr gut.

Vor der „Letzten Runde“ seid Ihr im Frühjahr auch nochmal mit den Rocklegenden unterwegs – was ist da zu erwarten?

Mit den Rocklegenden sind wir am 19. Februar in Rostock. Neu wird sein, dass wir ohne Karat kommen, dafür aber Silly sich entschieden hat, erstmals mit dabei zu sein. Das freut mich ganz besonders, nicht nur, weil ich Silly sehr mag, sondern weil wir dann endlich auch mal Frauenstimmen auf der Bühne haben. Das gab’s noch nie. Wir haben zwar noch kein Programm gestrickt, aber da wird es einige Kollaborationen geben. Da freue ich mich drauf.

Was schwebt dir vor?

Ich habe noch keine konkrete Vorstellung. Das hängt auch davon ab, was die einzelnen Bands so in ihren eigenen Setlisten unterbringen wollen. Aber ich habe ja damals schon bei Silly Friends „Mont Klamott“ gesungen. Und das würde ich ihnen gern nochmal anbieten, wenn sie sich für den Song entscheiden sollten, dass sie mich da als Gast mit einbauen könnten.

Und dann kommt die „Letzte Runde“ – was kommt da ins Programm?

Erstmal machen wir noch vier Konzerte mit den Berliner Symphonikern. Und danach kommt die Rocktour – und da lassen wir unsere 50 Jahre Revue passieren. Da werden Songs aus der ersten Runde dabei sein, aus allen Zeiten dazwischen bis hin zum aktuellen Album. Das werden wir natürlich nicht in Gänze spielen können. Wir brauchen ja Platz für die alten Lieder, die natürlich eine Rolle spielen müssen. Also ich freue mich auf ein großes, anstrengendes City-Jahr.

Und was kommt danach?

Na, ich habe jetzt nicht vor, Rosen zu züchten oder mir sonst irgend ein Hobby zuzulegen. Ich bleibe Musiker, muss aber nicht mehr an jede Steckdose ran. Bestimmt werde ich noch irgendwas machen – aber da habe ich tatsächlich noch keinen Plan. Mal gucken. Irgendwas wird passieren.

Von Ove Arscholl