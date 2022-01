Rostock

Jethro Tull veröffentlicht am Freitag „The Zealot Gene“. Jethro Tull? Ja – genau, das ist die Band, die es schon seit 1967 gibt, in der Ian Anderson Querflöte spielt. Die Band als solche hat im Laufe der Jahrzehnte unzählige Besetzungswechsel erlebt. Einzige Konstante über die Jahre ist Frontmann Anderson, der auch der kreative Kopf ist. Freunden des Progressive Rocks dürften Meilensteine, wie „Stand up“ (1969), „Aqualung“ (1971), oder „Thick as a Brick“ (1972) in Erinnerung sein. Zuletzt erschien 2003 das „The Jethro Tull Christmas Album“ mit neuem Material. Nun sind also scheinbar 19 Jahre vergangen, in denen Anderson jedoch zahlreiche Platten unter seinem eigenen Namen aufnahm. „Ehrlicherweise hätte vielleicht auch 2012 das Album ,Homo Erraticus’ als Jethro-Tull-Album erscheinen sollen“, räumt er ein. Schließlich habe die Band, die mit ihm seit Jahren als Jethro Tull unterwegs war, das Album mit ihm eingespielt.

Aufnahmen im Home-Office

Die Stücke für „The Zealot Gene“ entstanden bereits 2017 – als Musik für die ganze Band. Ein straffer Tourplan und andere Projekte kosteten aber viel Zeit, so dass bis 2020 erst vier Lieder eingespielt waren. Dann kam Corona – eine Zwangspause, die für alle Musiker bereits viel länger dauert als erhofft. Die restlichen Stücke entstanden quasi im „Home-Office“. Ian Anderson selbst spielte vieles allein ein und die Bandmitglieder schickten ihm Passagen als Audio-Dateien für den Mix. Doch der Meister sieht darin auch Positives: „Diese Songs haben ein ganz andere akustische Anmutung bekommen – mehr Varianz und Tiefe. Sie sind dynamischer geworden und haben verschiedene Instrumente dazu bekommen. Wer hätte gedacht, dass ich meine Mundharmonika und das Akkordeon nochmal auspacken würde?“

Jethro Tull Die Band wurde 1967 gegründet. Das aktuelle Album „The Zealot Gene“ spielte sie in der Besetzung Ian Anderson (Flöte, Gitarre, Harmonika, Gesang), Florian Opahle (Gitarre), Scott Hammond (Schlagzeug), John O’Hara (Keyboards, Akkordeon), David Goodier (Bass) ein. Auf der kommenden Tour wird Neuzugang Joe Parrish-James die Gitarre übernehmen.

Aktuelles Jethro-Tull-Line-up (v. l.): Scott Hammond (Schlagzeug), David Goodier (Bass), Ian Anderson (Flöte, Gesang, Gitarre), John O’Hara (Keyboards, Akkordeon) und Florian Opahle (Gitarre). Quelle: Assunta Opahle

Auf Tournee: Im Juli in Schwerin

Im Sommer war die Scheibe fertig – zumindest künstlerisch. Ein weiteres halbes Jahr Wartezeit ist den ausgelasteten Plattenpresswerken zuzuschreiben. Anderson selbst macht sich bereits Gedanken über das nächste Album 2023. Doch vorher soll es noch auf Tournee gehen – wenn die Pandemiebedingungen es zulassen. „Ich hoffe, dass Ende des Sommers, wenn wir nach Deutschland kommen, alles wieder läuft. Nicht normal, aber zumindest vorsichtig. Gerade von unseren Open-Air-Shows erhoffe ich mir, dass sie weder für das Publikum, noch für die Band oder mich selbst irgendwelche Risiken bedeuten“, so der 74-Jährige. Am 27. Juli steht die Freilichtbühne Schwerin auf dem Tourneeplan. Dann sollen auch ein paar Stücke von „The Zealot Gene“ im Programm sein.

Das Eiferer-Gen

„The Zealot Gene“ erscheint am 28. Januar 2022. Quelle: Jethro Tull

Zealot Gene heißt auf deutsch „das Eiferer-Gen“ und fasst die Stimmung der Platte gut zusammen, sagt Anderson. „Ich stelle mir eine genetische Veranlagung der Menschheit vor, sich über Dinge aufzuregen und andere Leute in einer wütenden Art und Weise von ihren Ansichten zu überzeugen.“ Das passiere aktuell besonders in den sozialen Internetmedien. „Es wäre leicht zu sagen, dass das Titelstück von Donald Trump handelt. Aber tatsächlich gibt es ein halbes Dutzend dieser populistischen Führer, die versuchen ihr Volk und Land zu spalten, nur um eine kleine Mehrheit vom rechten Rand der politischen Ansichten zu bekommen.“

„Social Media ist nicht gut für die Seele“

Er selbst nutzt die Sozialen Medien nur, um seine Musik zu bewerben. „Ich spreche mit Leuten am Telefon oder per E-Mail. Dieses Konzept verkürzter emotionaler Ergüsse von Facebook, Twitter Co. interessiert mich nicht. Ich nehme das seit Jahren zur Kenntnis, habe aber entschieden, dass ich wirklich besseres zu tun habe, als mich mit Fremden zu unterhalten oder mich auch nur damit zu befassen, was sie zu sagen haben, was übrigens wirklich unangenehm sein kann.“ Es sei einfach nicht gut für die Seele. Viele junge Leute ruinierten sich ihr Leben mit dem furchtbaren Verhalten anderer Menschen. „Die Welt ist ein gefährlicher Ort und Facebook und Twitter machen sie noch gefährlicher. Ich halte mich so weit es geht davon fern“, sagt Anderson.

Verschiedene Perspektiven

Allerdings gehe es auf „The Zealot Gene“ nicht nur um die Eiferer. „Es ist ein guter Titelsong für das Album, aber tatsächlich geht es auf der Platte um verschiedene Formen von starken Emotionen, wie Wut, Neid, Eifersucht, Rache, aber auch schöne Dinge, wie Liebe, Mitgefühl, Freundschaft, Treue.“ Er habe ein Album über starke menschliche Emotionen schreiben wollen. „Also hab ich eine Liste von Wörtern gemacht und mir fiel ein, dass ich die alle irgendwie mit Geschichten aus der Bibel in Verbindung bringen konnte, die ich mal gelesen hatte. Also habe ich eine Internetsuche nach entsprechenden Stellen gestartet und habe sie einfach dazu kopiert.“ Zu jedem der zehn Titel gibt es einen Verweis auf bestimmte Bibel-Verse. „Es ist interessant, dass man ein Lied aus verschiedenen Perspektiven sehen kann. ,Mrs. Tibbets’ zum Beispiel handelt vom Abwurf der Hiroshima-Bombe 1945. Die Einwohner wurden Zeugen einer 800 Meter hohen Explosion in der Luft, die sie blendete und verbrannte. Das erinnerte mich an die Geschichte von Sodom und Gomorra. Dazu gibt es einen kleinen Verweis im Lied, aber natürlich geht es in dem Lied um etwas anderes.“

So kam Jethro Tull zur Querflöte

Musikalisch ist genau das zu hören, was man von Jethro Tull erwarten kann. Die Flöte führt durch das Album, die Texte und ihren Sinn muss man regelrecht studieren – eine Beschäftigung mit dem Album nimmt schnell mal ein Wochenende in Anspruch. Wie die Querflöte zu Jethro Tulls Markenzeichen wurde? „Ich war eigentlich Gitarrist, wie viele andere 1967. Und ich hörte Eric Clapton, als er gerade zu John Mayalls Bluesbreakers kam, und stellte fest, dass er weit mehr drauf hatte, als ich. Auch Jimmy Page, Jeff Beck und Ritchie Blackmore nahm ich in London als Wahnsinnsgitarristen wahr und habe beschlossen, dass ich mir vielleicht was anderes suchen sollte.“ Also habe er seine Gitarre eingetauscht – und ein Shure Unidyne III-Mirkofon gekauft. „Und ich habe mich umgesehen und sah eine Flöte in einer Ecke des Musikgeschäfts hängen. Ohne spielen zu können, habe ich sie gekauft und ein paar Monate lang einfach nur liegen gelassen.“ Im Dezember 1967 sei es ihm dann gelungen, ihr einen Ton zu entlocken. „Es war eine G-Note. Und schließlich gelang mir ein E. Und später mit Schwierigkeiten auch ein D. Irgendwann konnte ich plötzlich Dinge, die ich auf der Gitarre konnte, auch auf der Flöte spielen. Und im Januar 1968, als Jethro Tull Jethro Tull wurde, spielte ich im Marquee Club die Flöte – und das fiel den Leuten auf, weil es das sonst nicht gab. Also bin ich mehr als Flötist als als Sänger und Gitarrist in Erinnerung geblieben.“

Von Ove Arscholl