Südstadt

Die Stadthalle Rostock zieht im ersten Jahr nach dem großen Umbau Bilanz. Der große Saal war an 157 Tagen im Jahr vermietet. „Das sind gut 20 Prozent mehr als vor der Modernisierung“, erklärt Geschäftsführerin Petra Burmeister zufrieden. Erstmals seien in diesem Jahr mehr als 300 000 Besucher in die Stadthalle gekommen – ob nun zu Konzerten, Kongressen, Sportereignissen, Firmenfeiern oder Comedy-Programmen.

Manchmal werde auch nur das neue Foyer gemietet, so Burmeister. Insgesamt hat das Unternehmen Inrostock, zu dem auch die Hansemesse in Schmarl gehört, in diesem Jahr 580 000 Besucher gezählt.

Konzerte besonders beliebt

Beliebtestes Genre bleiben dabei jedoch die Konzerte, von denen es in diesem Jahr 101 gab, gefolgt von 73 Tagungen und Kongressen und immerhin 38 Sportevents. 34-mal wurden Bankette, Bälle und Empfänge abgehalten. Einen weiteren Rekord verzeichnete die Stadthalle auch mit der jährlichen Eiskunstlauf-Revue Holiday on Ice, die in diesem Jahr erstmals mehr als 20 000 Besucher gesehen haben.

Für die neue Show im Dezember 2020 – die dann übrigens achtmal in Rostock gezeigt wird –, seien schon mehr als 2000 Tickets verkauft. Außerdem hat der Vorverkauf für die vielen Veranstaltungen im kommenden Jahr bereits begonnen.

Veranstaltungskalender 2020 gut gefüllt

Den Anfang macht am 3. Januar der Chor Gregorian. Am 4. Januar gibt es in der Clubbühne die „Schneekönigin“ als Musical zu erleben. „Bibi und Tina“ erfreuen die jüngsten Besucher am 7. Januar im großen Saal und Adel Tawil die etwas älteren am 9. Januar. Am 11.1. kommt die Schwester von Michael Jackson, La Toya Jackson, nach Rostock und präsentiert mit „Forever King of Pop“ die großen Hits ihres Bruders.

Weiter geht es dann mit Veronika Fischer (12.1.) auf der Clubbühne und Mario Barth (12.1.) im großen Saal. Es folgen das Russische Staatsballett mit „Schwanensee“ (13.1.), das Feuerwerk der Turnkunst (16.1.), die große Andrew-Lloyd-Webber-Musical-Gala (17.1.), ein Konzert mit Billy Boyd und Sky Dumont unter dem Titel „Der Herr der Ringe & der Hobbit“ (18.1.), die Kastelruther Spatzen (24.1.), Tribute an Abba (24.1.) und Genesis (25.1.), Max Raabe und das Palast-Orchester (26.1.) und Howard Carpendale mit der „Show meines Lebens“ (28.1.).

Musical und Comedy im Februar

Komisch wird es im Februar mit Paul Panzer (2.2.). Außerdem gibt es Shows mit Musik der Beatles (4.2.) und von Elvis (5.2.). Am 7. Februar macht die „Unendlichste Tour“ der Berliner Band SDP Station in der Stadthalle, gefolgt vom Chinesischen Nationalcircus (8.2.) und dem Wintersemester-Abschlusskonzert des Rostocker Rock-Pop-Gospel-Chors „Celebrate“ auf der Clubbühne (8.2.).

Am 10. Februar präsentiert Florian Silbereisen das große Schlagerfest XXL mit zahlreichen Gästen. Für Deichkind am 12.2. gibt es bereits nur noch Sitzplatzkarten. Außerdem im Programm: Game of Thrones – The Concert Show (13.2.), Gerhard Schöne und Mitstreiter (15.2.), The Spirit of Freddie Mercury (15.2.), Das Phantom der Oper mit Deborah Sasson (16.2.), die Große Heinz-Erhardt-Show (22.2.), The Music of Hans Zimmer (23.2.), Sixx Paxx (23.2.) und Loriot – ein Abend mit Erinnerungen an den Komiker (24.2.) Am 29. Februar ist das Musical „Die Schöne und das Biest“ zu erleben.

Internationale Stars: Hollies und Status Quo

Weitere Höhepunkte im Konzertkalender der Hansestadt sind die Auftritte von André Rieu (4. März), Santiano (17. April) sowie in der Open-Air-Saison Roland Kaiser (13. Juni) und Sarah Connor (14. Juni) im Iga-Park.

Hier treten außerdem die Broilers (14. August), Annenmaykantereit (15. August), Xavier Naidoo (23. August), Alligatoah (5. Juni) und Wincent Weiss (6. Juni) auf. Die Künstler mit der international größten Bekanntheit, die es 2020 nach Rostock verschlägt, dürften die Hollies (27. Mai), Katie Melua (26. Oktober), Status Quo (27. Oktober) und Chris Norman (16. November) sein. Sie treten alle in der Stadthalle auf.

Von Ove Arscholl