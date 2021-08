Martin Goldenbaum ist Sänger der Band Brenner. Im Interview verrät der in Waren an der Müritz geborene Musiker, wieso er auf dem neuen Album „Rockschlager“ gecovert hat, was die Lieder ihm bedeuten, in wen er als Kind verliebt war und wieso er regelmäßig gern nach Mecklenburg-Vorpommern zurückkehrt.