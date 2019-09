Hamburg

Das Michael-Schenker-Fest geht weiter – der Gitarrist aus Niedersachsen feiert gemeinsam mit inzwischen fünf Sängern seine eigene Musik. Und was da alles dazugehört, lässt sich an seiner Weste ablesen: Ex-Scorpions ist da ebenso zu lesen, wie Ex-UFO. In beiden Bands hatte er in den 60er und 70er Jahren gespielt. D...