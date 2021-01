Rostock

Die Idee für ein Jubiläumsalbum hatte Gitarrist Michael Schenker schon Ende 2019, denn das erste Stück Musik, das er in seinem Leben je geschrieben hat, stand kurz vor dessen 50. Geburtstag. „In Search of the Peace of Mind“ habe er 1970 als 15-Jähriger am Küchentisch seiner Mutter erschaffen, erinnert sich Michael Schenker. Als die Nummer schließlich 1972 auf dem ersten Scorpions-Album „Lonesome Crow“ erscheint, ist Michael Schenker bereits zur britischen Band UFO gewechselt, der er im Verlauf der 70er Jahre zu ihren großen Hits verhilft, ehe er 1979 beginnt, unter seinem eigenen Namen Karriere zu machen. Unter der Abkürzung MSG entsteht die Michael-Schenker-Group mit dem damals noch unbekannten Sänger Gary Barden. Die Besetzung der Band wechselt über die Jahre ständig, einzige Konstante ist Schenker als Namensgeber. Und selbst der Name ändert sich immer mal wieder. Mit dem Einstieg von Sänger Robin McAuley wird MSG zur McAuley-Schenker-Group, ab 2012 tritt Schenker mit Sänger Doogie White und ehemaligen Scorpions-Musikern unter dem Namen Temple of Rock auf, bevor er 2016 fast alle ehemaligen Sänger zusammentrommelt und als Michael-Schenker-Fest auf Tournee geht und zwei Alben veröffentlicht. „Im Grunde ist aber alles MSG“, sagt Schenker heute. „Durch die Untertitel kann man ein bisschen einordnen, um welche Episode es sich gerade handelt. MSG bezeichnet die Phase in meinem Leben, in der ich immer machen konnte, was ich wollte.“

Lebende Legenden

Neuer MSG-Sänger soll für das Jubiläumsalbum „Immortal“ der Chilene Ronnie Romero werden. Der 39-Jährige lebt inzwischen in Rumänien und ist begeistert von der Idee. „Als Teenager gehörten Deep Purple, Whitesnake und Rainbow zu meinen Lieblingsbands. David Coverdale war mein großes Vorbild“, erzählt Romero. „Ich wollte sein wie dieser Typ.“ Als dann irgendwann Ritchie Blackmore fragt, ob er bei Rainbow einsteigen wolle, wird für Romero ein Traum wahr. Und jetzt auch noch Schenker. „Plötzlich wird dir klar, dass du wirklich mit all diesen lebenden Legenden arbeiten darfst“, schwärmt der Sänger, der bereits auf Schenkers 2019er-Album „Revelation“ im Titel „We are the Voice“ zu hören ist.

Corona zwingt zum Improvisieren

Doch als Michael Schenker im Januar 2020 von der „70 000 Tons of Metal“-Kreuzfahrt mit einem Kopf voller Ideen zurückkehrt und sich an die Produktion des neuen Albums machen will, steht die Welt kopf. Das Corona-Virus durchkreuzt die Pläne. Der Weg von seiner Wahlheimat England ins Studio von Produzent Michael Voss in Deutschland ist beschwerlich und für Schenker bei jeder Rückkehr nach England mit zweiwöchiger Quarantäne verbunden. Romero habe nicht wie geplant die ersten Songs einsingen können – Lockdown. „Wir mussten also improvisieren“, sagt Schenker. Seine Lebensgefährtin habe ihn auf Primal-Fear-Sänger Ralf Scheepers aufmerksam gemacht, von dessen Stimme Schenker sofort begeistert ist. Per E-Mail haben sich außerdem Schlagzeuger Brian Tichy und Keyboarder Derek Sherinian gemeldet – beide wollen gern was zum Jubiläumsalbum beitragen. „Ich wollte ohnehin mit Gastmusikern und Freunden das Jubiläum feiern“ – Schenker ist zufrieden. Dass jeder der Musiker im eigenen Studio aufnimmt, stört ihn nicht. „So haben wir 1977 auch das UFO-Album ,Obsession’ aufgenommen und seitdem mache ich das immer so.“ Aber diesmal gibt es ein Novum: ein Duell zwischen Gitarre und Keyboards zwischen Schenker und Sherinian. „Das hatte ich noch nie gemacht, das war wie bei Ritchie Blackmore und Jon Lord von Deep Purple – als ich das Ergebnis hörte, war ich regelrecht schockiert, dazu der Gesang von Ralf Schepers. ,Drilled to Kill’ ist ein großartiger Anti-Kriegs-Song geworden und Ralf hat auch noch einen zweiten Song auf dem Album bekommen.“

Europa-Tour Ende 2021 geplant

Inzwischen hat auch Produzent Michael Voss zwei Stücke selbst eingesungen. „Eines Morgens hat er mir ,After the Rain’ vorgestellt. Ich habe gesagt, Michael, das ist so schön, das kannst nur du singen! Das ist eine richtige Powerballade geworden. Ich kann mich gar nicht erinnern, je so was geschrieben zu haben“, sagt Schenker. Vier von zehn Stücken sind fertig – aber Ronnie Romero ist noch immer im Lockdown. Voss schlägt den Ex-Rainbow-Sänger Joe Lynn Turner vor, der aktuell in Weißrussland lebt. Wieder ist Schenker begeistert: „Das war schon immer einer meiner Lieblingssänger und schon einen Tag später haben er und Michael zusammen zwei Stücke aufgenommen.“ Und dann endlich ist es so weit – Ronnie Romero kann loslegen, auch wenn für ihn als Hauptsänger des Albums nur noch vier Stücke übrig bleiben. „Aber wir wollen ja Ende 2021 auf Tournee gehen, da werde ich dann der einzige Sänger sein“, sagt Romero grinsend. „Ich habe also noch genug zu tun, muss schließlich um die 25 Songs lernen“, sagt er und lacht.

Frühere Sänger erweisen sich die Ehre

Das Jubiläumsalbum „Immortal“ endet schließlich mit „In Search of the Peace of Mind“ und noch mehr Gästen. „Gary Barden singt die ersten Zeilen, bevor Ronnie übernimmt“, erzählt Schenker. „Und Doogie White und Robin McAuley teilen sich am Ende die Zeilen ,And I try’ – es ist toll geworden. Nur Graham Bonnet konnte leider nicht mitsingen, weil er an der Schulter operiert wurde.“ Sein 50 Jahre altes Gitarrensolo hat Schenker nicht verändert. „Ich habe mich in diesen 50 Jahren immer weiter entwickelt, aber wo dieses Solo damals herkam, weiß ich echt nicht. Das spiele ich bis heute ganz genau so.“ Rückblickend nennt er das Corona-Virus „bittersüß“. „Dreimal musste ich in Quarantäne. 42 Tage insgesamt. Die ersten 14 Tage waren okay. Ich habe ein schönes Haus und einen schönen Garten, den ich wiederentdeckt habe. Beim zweiten Mal wurde es mir schon ein bisschen langweiliger und das dritte Mal würde ich keinem empfehlen. Aber als Bandleader musste ich mich opfern, sonst wäre die Platte ja gar nicht draus entstanden. Am Ende hat das Virus alles in eine ganze andere Bahn gelenkt mit einem fantastischen Endresultat. Das hätte ich selber so gar nicht zusammenstellen können.“

Das „Immortal“-Line-up Neben Michael Schenker wirken auf „Immortal“ die Sänger Ronnie Romero, Ralf Scheepers, Joe Lynn Turner und Michael Voss, Bassist Barry Sparks, Steve Mann (Gitarre/Keyboards), die Schlagzeuger Bodo Schopf, Simon Phillips und Brian Tichy sowie als Gäste die Sänger Gary Barden, Robin McAuley und Doogie White sowie Keyboarder Derek Sherinian mit.

Von Ove Arscholl