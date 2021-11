Abba - „Voyage“

Rostock

Jahrzehnte lang gab es Gerüchte und Hoffnungen rund um die Kultband Abba, die zuletzt 1982 das Album „The Visitors“ veröffentlicht hatte und seitdem nicht mehr als Band in Erscheinung getreten war. Jetzt beenden die vier Schweden ihre fast 40-jährige Auszeit mit dem Album „Voyage“. Schon die Singles „I Still Have Faith In You“ und „Don’t Shut Me Down“ haben klar gemacht, wohin diese Reise geht – zumindest musikalisch in die Vergangenheit, denn die Stimmen von Agnetha und Anni-Frid klingen so vertraut und markant wie damals. Und auch die B-gebenden, komponierenden Jungs Björn und Benny haben den ABBA-Sound nicht verlernt. Poppige Rhythmen, Chor- und Harmoniegesänge, üppige Instrumentierung und eben dieses gewisse Etwas, das direkt ins Ohr springt und bleibt. „No Doubt About It“ könnte auch eine verloren gegangene alte Aufnahme sein. Mit „Little Things“ gibt es ein neues kleines Weihnachtslied. „Keep an Eye on Dan“ klingt deutlich moderner, hätte mit seinen elektronischen Sounds aber prima in die 80er gepasst. Abba sind zurück – und das nicht nur zum Hören, sondern ab Mai zumindest in London auch auf der Bühne – und an der Stelle geht die Reise in die Zukunft, denn die Bandmitglieder wurden digitalisiert und sollen nicht persönlich, sondern als Avatare auf der Bühne erscheinen. Das ist Neuland und man darf gespannt sein, ob und in welcher Form andere Musikerkollegen nachziehen. Schließlich verheißt die Technologie einen Hauch von ewiger Jugend und Unsterblichkeit, denn zumindest die ABBA-Avatare erscheinen so, wie die Band vor ihrer Auszeit in Erinnerung geblieben ist.

Bewertung: Zeitreisen und Science Fiction mit ABBA (5 von 5 Sternen)

Von Ove Arscholl