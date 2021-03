Alice Cooper - Detroit Stories

Rostock

Das 28. Studioalbum von Alice Cooper ist das erste, das es in den deutschen Albumverkaufscharts auf Platz 1 geschafft hat. Cooper besinnt sich beim Erzählen seiner „Detroit Stories“ auf seine Wurzeln – schließlich ist er selbst in der Autostadt geboren und der Erfolg seiner Band begann ebenfalls hier. Das Album enthält jede Menge neue Stücke, teilweise von der Original-Band komponiert und mit eingespielt. Aber auch Coverversionen von Stücken anderer Detroiter Musikerkollegen sind zu hören sowie eine Neuauflage von „Detroit City“, das Cooper bereits 2003 veröffentlicht hatte. Prominente Unterstützung gibt es unter anderem von Gitarrist Joe Bonamassa, U2-Drummer Larry Mullen Jr. und Sister Sledge in der Shoo-doowop-Nummer „1000 High Heel Shoes“. Das Album ist vielseitig, enthält harten Rock’n’Roll, Heiteres, Ernstes, Poppiges und oft Eingängiges. Ein Muss für jeden Cooper-Fan und eine klare Empfehlung für Rockliebhaber.

Bewertung: Vielseitiges neues Cooper-Werk im Detroit-Sound der 70er (5 von 5 Sternen)

Von Ove Arscholl