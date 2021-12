Rostock

Nur etwas mehr als ein Jahr nach dem letzten Album legen Biffy Clyro nach. „The Myth Of The Happily Ever After“ ist so etwas wie ein Corona-Baby. Die Schotten nutzten die Zeit ohne Tour ausgiebig fürs Songwriting – plötzlich war das neunte Album geboren. Und das kann sich hören lassen. Auf der elf Tracks umfassenden Platte strotzt das Trio vor Spiel- und Experimentierfreude. Während „A Hunger In Your Haunt“ noch bandtypisch klingt, flackern bei „Separate Missions“ Wave-Elemente der 80er auf. Entspanntere Töne stimmt Frontmann und Gitarrist Simon Neil in den Songs „Haru Urara“ oder „Existed“ an. Die Perle des Album ist aber „Unknown Male 01“. Der Song – mehr als sechs Minuten lang – baut sich sachte auf, ehe er Fahrt aufnimmt und mit seiner Dynamik mitreißt. Sicher einer der stärksten Songs von Biffy Clyro.

Bewertung: Abwechslungsreicher und kurzweiliger Rock-Trip (3 von 5 Sternen)

Von Daniel Heidmann