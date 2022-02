Billy Talent – Crisis Of Faith

Rostock

Nach fast sechs Jahren Wartezeit haben Billy Talent ihr sechstes Studioalbum veröffentlicht. Endlich! Denn schon im November 2019 – einer Zeit noch vor Corona – war mit „Forgiveness I + II“ der erste Appetithappen veröffentlicht worden. Nun fungiert der fast sieben Minuten lange Zweiteiler als starke Eröffnung von „Crisis Of Faith“. Vor allem im dynamischen ersten Part sprühen die Kanadier um Sänger Benjamin Kowalewicz vor Spielfreude. Der ruhige Part zwei lässt mit Synthesizer, Piano und Saxofon fast schon Assoziationen zu Pink Floyds „Us And Them“ aufkommen. Mit „Reckless Paradise“ und „I Beg To Differ“ folgen Tracks im typischen Billy Talent-Sound. Ruhiger wird das Quartett bei „The Wolf“. Im kurzen „Judged“ zieht die Band die Punk-Karte. Und in „End Of Me“ werden sie von Weezer-Frontmann Rivers Cuomo verstärkt – eine passende Kollaboration. Nach nur zehn Songs und nicht mal 37 Minuten ist aber Schluss. Insgesamt liefern Billy Talent ein ordentliches Album, vom Hocker fegt es den Hörer aber selten.

Bewertung: 3 von 5 Sternen. Es hätte etwas mehr sein können

Von Daniel Heidmann