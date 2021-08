Brenner - „Rockschlager“

Rostock

Die Deutschrockband mit Bikerpassion Brenner bringt ihr zweites Studioalbum raus, dessen Name Programm ist. „Rockschlager“ hält, was es verspricht. Hier wurden bekannte Schlager zu Rock-Nummern arrangiert. Es ist eine Verneigung vor einem zeitlosen Genre – was die Auswahl der Stücke zeigt. Da kommen Titel aus Ost und West von den 70er Jahren bis ins neue Jahrtausend zusammen. „Für immer jung“ ist eine deutsche Version des Alphaville-Klassikers „Forever young“. Die Puhdys-Nummer „Wenn ein Mensch lebt“ singt der in Mecklenburg geborene Frontmann Martin Goldenbaum im Duett mit der Originalstimme von Dieter „Maschine“ Birr. Und auch Schnulzen und Disco-Hits, wie „Tränen lügen nicht“ (Michael Holm), „Die Gefühle sind frei“ (Roland Kaiser), „Amsterdam“ (Cora) oder „Dann geh doch“ (Howard Carpendale) drücken Brenner mühelos den Rock-Stempel auf.

Bewertung: Witzige Neuauflagen bekannter Schlagerhits im Rock-Sound (3 von 5 Sternen)

Von Ove Arscholl