Bryan Adams – So Happy It Hurts

Pirelli-Kalender und Plattencover für Rammstein: Bryan Adams hat zuletzt als Fotograf für Schlagzeilen gesorgt. Nun hat der Kanadier neue Musik am Start. Mit „So Happy It Hurts“ will er nach zwei Jahren Corona Hoffnung und gute Laune verbreiten. Das gelingt schon mit dem leichtfüßigen und eingängigen Titeltrack, mit dem die Platte startet. Es folgt mit dem trotzigen, groovigen „Never Gonna Rain“ einer der stärksten Songs. In „You Lift Me Up“ und „Always Have, Always Will“ weht klanglich ein wenig der Geist des 1991er-Meilensteins „Waking Up The Neighbours“. Kein Wunder: Wie damals saß für dieses Album wieder Produzent Mutt Lange an den Reglern. Rockabilly-Sound gibt es in „I’ve Been Looking For You“, Südstaaten-Klänge in „On The Road“. „Kick Ass“ geht rockig nach vorn. Danach hängt das Album etwas durch. Doch das dezent arrangierte und von Adams’ einmaliger Stimme gefüllte „These Are The Moments That Make Up My Life“ lohnt zum Abschluss.

Bewertung: 3 von 5 Sternen, Nicht innovativ, aber immer noch gut

Von Daniel Heidmann