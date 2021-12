Bullet For My Valentine – Bullet For My Valentine

Rostock

Zu massenkompatibel, zu soft – diese Vorwürfe mussten sich Bullet For My Valentine zuletzt stetig anhören. Mit dem siebten, selbst betitelten Album halten die Metal-Jungs aus Wales nun bretthart dagegen. Roh und wuchtig wie lange nicht kommt das Quartett um Frontmann Matt Tuck daher. Sie kehren ein Stück zurück zu ihren Anfängen. „Parasite“ und „Knives“ brechen als harter Doppelschlag gleich das Eis. In „My Reverie“ zeigt Tuck in den Strophen dann auch seine einfühlsamere Stimme. „No Happy Ever After“ lädt mit seinem Rhythmus zum Mitstampfen ein. Und „Can’t Escape The Waves“ erinnert teils an das frühe Linkin’ Park – fast radiotauglich. „Shatter“ bläst mit seiner ungeheuren Wucht die Lautsprecher durch – der Kopf will sofort mitwippen. Mit „Death By A Thousand Cuts“ gelingt ein dynamischer Schlusspunkt mit Chorus, der im Kopf bleibt.

Bewertung: Walisischer Vollwaschgang, 4 von 5 Sterne

Von Daniel Heidmann