Chris Norman - „Just a Man“

Rostock

Vier Jahre nach „Don’t knock the Rock“ hat Sänger Chris Norman ein neues Solo-Album vorgestellt. „Just a Man“ besteht aus melodischen, persönlichen und gefühlvollen Interpretationen neuer Songs. Die meisten hat Norman selbst geschrieben, vier hat sein Produzent beigesteuert, der kein geringerer als Chris’ alter Freund, Songwriter und Kollege Mike Chapman ist. Gemeinsam mit Nicky Chinn hatte Chapman in den 70ern die großen Smokie-Hits geschrieben, darunter „Living next Door to Alice“ und „Lay back in the Arms of someone“. 1982 verließt Chris Norman Smokie und verfolgte seitdem seine Solo-Karriere. Der Sound seiner heutigen Alben erinnert aber wieder stark an seine alte Band. Da finden sich zahlreiche Rock-Balladen, wie „Give us a Smile“, „All because of you“ oder das Easybeats-Cover „Hello, how are you“, aber auch echte Rocker, wie „Going down“ oder „Good enough for Rock’n’Roll“. Eines haben sie alle gemeinsam, sie gehen sehr geschmeidig ins Ohr – und Normans Stimme muss man einfach lieben!

Bewertung: Frischer Sound erinnert an alte Zeiten (5 von 5 Sternen)

Von Ove Arscholl