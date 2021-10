Eclipse - „Wired“

Rostock

Mit dem druckvollen und temporeichen „Roses on your Grave“ ziehen die schwedischen Melodic-Rocker von Eclipse den Hörer direkt in ihr inzwischen achtes Studioalbum hinein. Zumindest in die CD-, MC- und Download-Version. Die Vinyl-Version ist anders sortiert und enthält zudem den Song „Ain’t No Fun“, spart dafür aber „Dead Inside“ ein. Eine subtile Art, Fans und Sammler zum Extra-Kauf zu motivieren? Das ist es wohl, was man Musik-Business nennt. Musikalisch allerdings gibt es nichts zu meckern. Wem schon die Vorgängeralben der Schweden gefallen haben, der wird auch von „Wired“ nicht enttäuscht. Gitarrenhooklines, wie etwa in „The Things we Love“, gehen ins Ohr und lassen sich quasi mitsingen. In „Twilight“ ist die Melodie der „Ode an die Freude“ aus Beethovens 9. Sinfonie verarbeitet. Einige Stücke, wie „Poison inside my Heart“, schleichen sich zunächst als vermeintliche Ballade an, entwickeln sich dann aber doch zu veritablen Rock-Nummern.

Bewertung: Schwedisch-melodischer Hardrock (5 von 5 Sternen)

Von Ove Arscholl