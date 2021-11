Frontm3n - „Enjoy the Ride“

Rostock

Mit „Enjoy the Ride“ legen die Frontm3n ihr zweites Studioalbum vor. War das 2018er-Debüt noch dominiert von Akustikversionen von Kult-Hits der Bands, bei denen die Frontm3n Peter Howarth (Hollies), Pete Lincoln (Sweet) und Mick Wilson (10cc) einst sangen, präsentieren die drei Sänger nun 13 neue eigene Songs, die Vergleiche mit den Eagles, Smokie aber auch moderneren Namen der Popmusik, wie etwa Backstreet Boys, aufdrängen. Man höre sich nur mal „Two Wrongs (Don’t Make It Right)“ an. Es gibt wunderbaren Harmoniegesang zu hören, mal kuschelig, mal poppig und zeitweise auch mal leicht wild. So darf es weitergehen. Das Album macht Lust auf die aktuelle Tour der Briten, die sie am 8. Januar auch in die Rostocker Stadthalle führt. Wer doch nicht ohne Sweet-, 10cc- und Hollies-Songs leben kann, dem sei die Vinyl-Version empfohlen – sie enthält drei Bonus-Tracks.

Bewertung: Oldie-Super-Trio mit Boygroup-Vibes (5 von 5 Sternen)

Von Ove Arscholl