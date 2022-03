Hammerfall - „Hammer of Dawn“

Rostock

Schweden ist seit Jahren eine Art Kaderschmiede für hochwertige und erfolgreiche Hardrock- und Heavy-Metal-Bands, man denke nur an Namen, wie In Flames, Opeth, Ghost, Avatar, Thundermother, Amon Amarth oder Sabaton. Auch Hammerfall gehören in diese Reihe bemerkenswerter schwedischer Exporte. 25 Jahre nach ihrem Debüt „Glory to the Brave“ ist nun das zwölfte Album „Hammer of Dawn“ von der Band um Sänger Joacim Cans und Gitarrist Oscar Dronjak erschienen. Der Sound der Schweden erinnert oft an deutsche Urgesteine, wie Helloween und Accept – nicht zuletzt durch starke Chorgesänge. Bei „Venerate me“ trägt dazu als Gast King Diamond bei. „Not today“ ist eine wunderschöne Ballade. Derart melodiöse Stücke, wie auch „Too old to die young“, gehen wunderbar leicht ins Ohr, laden zum Mitsingen ein und lassen auf kommende Konzerte hoffen. Die avisierte Tour mit Helloween ist allerdings gerade auf Ende 2022 und Anfang 2023 verschoben worden.

Bewertung: Power und Melodie mit schwedischem Hammer zusammengeschmiedet (5 von 5 Sternen)

Von Ove Arscholl