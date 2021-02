Rostock

Die 2014 von Sänger Nathan James (Uli Jon Roth, Trans-Siberian Orchestra) in London gegründete Band Inglorious meldet sich mit neuem Line-up und neuem Album zurück. „We Will Ride“ ist die vierte Platte des Quintetts und die erste, die mit den Gitarristen Danny Dela Cruz und Dan Stevens sowie Bassist Vinnie Colla aufgenommen wurde. Am Schlagzeug komplettiert Gründungsmitglied Phil Beaver die Combo. Mitten in der Corona-Pandemie haben die fünf sich viel Zeit für die elf Songs genommen, die musikalisch mitunter an die frühen Scorpions („He Will Provide“) oder Whitesnake („Medusa“) erinnern. „She Won’t Let You Go“ haben Danny Dela Cruz und Nathan James bereits geschrieben, als der noch gar nicht in der Band war. Die einzelnen Stücke rocken, es gibt coole Soli der Gitarrenfraktion und James’ Gesang fetzt irgendwie.

Bewertung: Schönes Rock-Album ohne große Überraschungen (4 von 5 Sternen)

Von Ove Arscholl