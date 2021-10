Rostock

Ihr 50-jähriges Bestehen feiern Judas Priest mit einer pandemiebedingt verspäteten Tournee und einem Box-Set, das das Gesamtwerk mit allen Live- und Studioalben enthält und nur im Fanshop erhältlich ist. Mit „Reflections“ legen die Briten zeitgleich ein Retrospektiv-Album vor, das Stücke aus der Zeit vom 1976er Album „Sad Wings of Destiny“ bis hin zum jüngsten Werk „Firepower“ (2018) enthält. Diese Compilation ist sehr erfrischend, denn sie verzichtet auf die erwartbaren Erfolgshits, die ohnehin schon jeder Priest-Anhänger irgendwo im Regal stehen hat. Gleichzeitig spannt sie in nur acht Minuten den Bogen von der „Painkiller“-Ära in die Gegenwart, wenn „Never the Heroes“ direkt nach „All Guns Blazing“ erklingt. Die erste Hälfte der Platte enthält remasterte Originale, dann folgen sieben bislang unveröffentlichte Live-Aufnahmen, darunter „Victim Of Changes” von 1978 aus Cleveland, „The Green Manalishi (With the Two Pronged Crown)” von der „Worldwide Blitz“-Tour, Live in London (1981) oder „Sinner” aus New Heaven von 1988. Ein schöner Querschnitt.

Bewertung: Interessante Werkschau in 16 Songs (5 von 5 Sternen)

Von Ove Arscholl