Keops - „Road to Perdition“

Entwickelt sich Kroatien musikalisch zum neuen Schweden? In Sachen Rock und Metal fallen die Skandinavier seit Jahrzehnten bei Festivals und im Plattenregal auf. Das Label NoCut hat jetzt immerhin nach Manntra und Metaklapa mit Keops eine weitere Balkan-Band in seinem Programm. Die bringt mit „Road to Perdition“ ihr erstes englischsprachiges Album heraus. Und das ist so hörenswert wie vielseitig. Hier gibt es hartes Geschrammel, filigrane Gitarrensoli, schwere Riffs, auch mal ruhige und melodische Töne – und durch all das hindurch webt Zvonimir Špacapan mit herausragendem Gesang über drei Oktaven einen roten Faden. Seine Stimme erinnert an Ronnie Romero (Rainbow, MSG, Lords of Black) und wird von siebensaitigen Gitarren begleitet. Streicher und Keyboard-Sounds machen die Produktion anmutig. Ein feines Debüt auf dem internationalen Markt, das Lust auf Live-Auftritte und Fortsetzung macht.

Bewertung: Solider Heavy Metal vom Balkan (5 von 5 Sternen)

Von Ove Arscholl