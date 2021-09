LeRa - „Bird's Eye View“

Rostock

Die Sängerin, die sich LeRa nennt, singt einem ihre Botschaft mit kraftvoller Reibeisenstimme kompromisslos und mit Nachdruck ins Ohr. Eine gewisse Aggressivität liegt in den punkigen Rocksongs der Slowakin, die eigentlich Lenka Rakár heißt und mit „Bird’s Eye View“ ihr Debütalbum vorlegt. Das Ganze ist meist gitarrengetrieben, greift aber gelegentlich auch auf elektronische Keyboard-Sounds zurück. Inhaltlich befasst sich LeRa mit gesellschaftlichen Abgründen, wie sozialen Medien („I need to hate you“), oder gescheiterter Liebe („I am OK“, „Last Day“). Dabei ist ihre Stimme das entscheidende Element des Albums – sexy, rau und wild – und in der Ballade „Divorce“ muss man unweigerlich an Bonnie Tyler denken. „Johnny the Best“ erinnert kurz mal an Michael Jacksons „Dirty Diana“, wird dann aber zu einem Ohrwurm mit schnarrenden Gitarren. Insgesamt ein sehr hartes Album, das in ein paar kleinen Klubs oder auch direkt auf einer Wacken-Bühne mal live aufgeführt werden sollte.

Bewertung: Mit krasser Stimme und Gitarren ins Ohr und in den Nacken (4 von 5 Sternen)

Von Ove Arscholl