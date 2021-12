Mammoth WVH - Mammoth WVH

Rostock

Ein Debütalbum und große Fußstapfen: Hinter dem kryptischen Namen Mammoth WVH verbirgt sich Wolfgang Van Halen, der Sohn des Gitarrenvirtuosen Eddie Van Halen. Der Filius stand schon als 16-Jähriger mit Van Halen auf der Bühne. Nun hat er sein Soloprojekt veröffentlicht, alle Instrumente selbst eingespielt. Klanglich orientiert sich der heute 30-Jährige weniger am Sound der Ära seines Vaters, als vielmehr an heutigen Rockgrößen wie den Foo Fighters. Er mischt Elemente aus Hard Rock, Metal, Alternative Rock und Grunge. Dass er ein Van Halen ist, beweist er auch mit seiner Gitarrenarbeit. Doch die große Stärke von Wolfgang Van Halen ist sein Gespür für gute Melodien. Vor allem die Tracks „Horribly Right“, „Mammoth“ und „Think It Over“ bleiben im Gedächtnis. Für „Distance“, eine Widmung an seinen 2020 verstorbenen Vater, ist er sogar für einen Grammy Award nominiert.

Bewertung: Van Halen steht weiter für guten Rock (4 von 5 Sternen)

Von Daniel Heidmann