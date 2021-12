Mason Hill - Against The Wall

Rostock

Bereits 2013 gründete sich die Band Mason Hill in Glasgow. Erst acht Jahre später hat das Erstlingswerk des Quintetts das Licht der Welt erblickt. Die Schotten erlebten Enttäuschungen, falsche Versprechungen – sie dachten ans Ende, bevor es richtig losgegangen war. Dann spendeten treue Fans das nötige Geld, um der Band die Studiozeiten zu ermöglichen. Das Ergebnis: „Against The Wall“. Darauf bietet Mason Hill kompakten Rock a la Nickelback oder 3 Doors Down. Nicht innovativ, alles irgendwie schon da gewesen, doch Sänger Scott Taylor punktet mit seiner warmen und bissigen Stimme. Dazu gelingt es den Schotten, Mitsing-Refrains zu erzeugen, wie beim Titelsong „Against The Wall“ „DNA“ „Hold On“ oder „Out Of Reach“. Den Glanzpunkt des Albums setzt die Band zum Schluss: „Where I Belong“ ist eine tolle Ballade mit einem Gitarrensolo zum Zungeschnalzen.

Bewertung: Das Debüt macht Lust auf mehr, 3 von 5 Sternen

Von Daniel Heidmann