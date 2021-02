Rostock

Die Michael Schenker Group firmiert wieder unter dem MSG-Logo und legt auf „Immortal“ gleich mit dem Antikriegssong „Drilled to Kill“ vor. Gitarren duellieren sich mit Keyboards und dazu schmettert Primal-Fear-Sänger Ralf Scheepers die Botschaft ins Mikro. Er wechselt sich auf dieser Platte mit Ronnie Romero (Lords of Black, Rainbow), Joe Lynn Turner (Sunstorm, Ex-Rainbow) sowie Michael Voss (Max Max, Temple of Rock) ab, der das Album auch produzierte. Das Ganze ist durchweg hörenswert, denn Schenker lässt nur die besten der Branche mit seiner Gitarre quasi im Duett singen. Meist bleibt es bei der harten Gangart mit Ohrwurmpotenzial. Herausragend ist eine ruhige Nummer: Voss’ „After the Rain“ hat das Zeug zur Rockhymne à la „Nothing Else Matters“ – anders als der Rest und doch grandios. Unbedingt anhören!

Bewertung: Hardrock vom Feinsten mit großartigen Sängern (5 von 5 Sternen)

Von Ove Arscholl