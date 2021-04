Motörhead – „Louder than Noise... Live in Berlin“

Rostock

In der Bandgeschichte von Motörhead ist die letzte Besetzung mit Gründungsmitglied Ian „Lemmy“ Kilmister (seit 1975), Gitarrist Phil Campbell (seit 1983) und Schlagzeuger Mikkey Dee (seit 1992) die langlebigste gewesen. „Louder than Noise... Live in Berlin“ dokumentiert diese Combo in Aktion vor 12 000 Fans im ausverkauften Velodrom während ihrer „Kings of the Road“-Tournee. Aufgezeichnet wurde die Show am 5. Dezember 2012 – nicht nur akustisch, sondern auch mit Multi-Kameras, um sowohl die Energie auf der Bühne als auch bei den Fans im Saal einzufangen. Das Album wird begleitet von einer DVD, auf der das Konzerterlebnis auch bildlich nachzuempfinden ist. Es ist schon kultig, wenn Lemmy „Guten Abend“ ins Mikrofon raunt und später „Nice to be back in Berlin“ nachschiebt. Die musikalische Qualität der Band ist allgemein bekannt. Die Aufnahmen sind sauber. Und das Set enthält 15 Stücke, die eigentlich alle Hits abdecken, die man von einem solchen Konzert erwartet.

Bewertung: Hübsche Live-Erinnerung an Kult-Trio (3 Sterne)

Von Ove Arscholl