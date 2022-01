Out of this World - „Out of this World“

Rostock

Als die schwedische Rockband Europe 1988 ihr Album „Out of this World“ veröffentlicht, ist darauf ein neuer Gitarrist zu hören. Kee Marcello füllte die Lücke, die John Norum hinterlassen hatte. Nur zwei Alben spielte er mit ein, bevor die Band sich zunächst auflöste. Gemeinsam mit Sänger Tommy Heart (Fair Warning) hatte Marcello nun bereits vor fünf Jahren ein neues Projekt namens Kee of Hearts ins Leben gerufen und ein gleichnamiges Album veröffentlicht. Aus rechtlichen Gründen musste jedoch nach dem Wechsel der Plattenfirma ein neuer Name her. Und das ist nun eben der jenes ersten Europe-Albums, an dem Marcello beteiligt war. Und mit flotten Gitarrensoli, fetzigen Keyboardsounds (mit Unterstützung durch Don Airey von Deep Purple), hallendem Schlagzeug und klaren Melodiegesängen erinnert die Scheibe stark an jenen Stadionrock à la Def Leppard, Journey, ein bisschen Bon Jovi oder eben Europe. Die Band wird durch Bassist Ken Sandin (Alien) und Schlagzeuger Darby Todd (The Darkness, Gary Moore, Devin Townsend) komplettiert.

Bewertung: Auferstehung des 80er-Langhaar-Stadion-Rocks (4 von 5 Sternen)

Von Ove Arscholl