Powerwolf - „Call of the Wild“

Rostock

Hohes Tempo, dröhnende Gitarren, Synthie-Orgeln, bombastische Chorgesänge, viel Hall, druckvoller Gesang und Sound sowie mystische Texte: Auf ihrem inzwischen achten Studioalbum bleiben sich die Saarländer von Powerwolf selbst treu und liefern Powermetal zum laut Aufdrehen ab. Mit „Faster than the Flame“ geht es direkt zur Sache und ins Ohr und bleibt bis zur vierten Nummer „Varcolac“ extatisch – dabei wirkt „Dancing with the Dead“ fast poppig und „Beast of Gévaudan“ erinnert deutlich an Sabaton. Dann folgt mit „Alive or Undead“ die Ballade des Albums, bevor mit „Blood for Blood“ eine solide Hardrocknummer erklingt. Gesungen wird diesmal fast durchweg englisch, mit Ausnahme von „Glaubenskraft“, einem deutschsprachigen Epos über kirchliche Schandtaten. All das muss dringend live auf die Bühne!

Bewertung: Druckvoller Powermetal mit viel Hitpotenzial (4 von 5 Sternen)

Von Ove Arscholl