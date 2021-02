Rostock

Auf dem Klavier spielt Rainald Grebe auf seinem aktuellen Album „Popmusik“ kaum, dafür aber einmal mehr virtuos auf dem sprichwörtlichen Spiegel, den er der Gesellschaft immer wieder mit beißender Ironie vorhält. Und der Hörer kann in diesem die Auswüchse der digitalisierten Wohlstandsgesellschaft in vielsagenden Details erkennen. Da finden sich etwa die Sinnlosigkeit und Beliebigkeit sozialer Medienplattformen („Der Klick“), merkwürdige Jugendsprache („Meganice Zeit“), abgefahrene Eissorten („Eis“), und mitunter religiös anmutende Ernährungslehren („Die Kraft der Pflanze“). Dabei spielt Grebe mit technischen Gimmicks, die mal an die 80er Jahre und manchmal an Helge Schneider erinnern und urkomisch wirken: „„Baby, Baby, willst du meine Kornquetsche sehen?“ Witzig. Außerdem bekommen der „Adel“ sowie Coronaleugner in „Wissenschaft ist eine Meinung“ ihr Fett weg - natürlich augenzwinkernd zwischen den Zeilen.

Bewertung: „Gesellschaftskritik zwischen witzigen Zeilen“ (4 von 5 Sternen)

Von Ove Arscholl