Robert Finley – „Sharecropper’s Son“

Rostock

Dass es nie zu spät ist für eine künstlerische Karriere, beweist der US-Amerikaner Robert Finley. Er war bereits 66, als er 2019 in der US-Fernsehsendung „America’s got Talent“ entdeckt wurde. Vorher war er Straßenmusiker, Army-Veteran und Zimmermann, heute ist der begnadete Soul-Sänger erblindet, kann aber inzwischen den Traum der langersehnten Musikerkarriere leben. Produzent Dan Auerbach nennt ihn den „größten lebenden Soulsänger“. „Sharecropper’s Son“ ist ein vielseitiges Album, für das sich namhafte Größen der Branche ins Studio begaben, darunter Weggefährten von Johnny Cash, Wilson Picket und Elvis Presley. Diese handgemachte Musik ist zeitlos – könnte 50 Jahre alt sein, klingt aber frisch. Die Songs sind inspiriert von Finleys Kindheit auf der Baumwollfarm seines Vaters. „Damals hat sich nie jemand dafür interessiert, was ich dachte oder sagte. Seit ich mich mit Musik ausdrücke, hören die Leute plötzlich zu“, sagt Finley.

Bewertung: Kein großer Soul-Fan? Reinhören lohnt trotzdem! (4 von 5 Sternen)

Von Ove Arscholl