Roland Kaiser – „Weihnachtszeit“

Mit Weihnachten ist das in der Popmusik ja so eine Sache. Viele haben sich dran versucht, manche haben regelrecht nervtötenden Erfolg damit gehabt. Und jedes Jahr gehen wieder Künstler ins Studio und lassen alte und neue Klassiker auf ihre ganz persönliche Weise erklingen. In diesem Jahr serviert Schlagerkönig Roland Kaiser Lieder zum Fest, darunter deutschsprachige Klassiker, wie „Leise rieselt der Schnee“, „O Tannenbaum“ oder „O Du Fröhliche“, aber auch „When a Child Is Born“ – im Duett mit Olga Peretyatko. Und dann sind da die jüngeren Stücke, wie Lennons „Happy Xmas (War Is Over)“, bei dem Jan Josef Liefers und Axel Prahl mit dem Kaiser singen, Elvis’ „In the Ghetto“ oder Bing Crosbys „White Christmas“. Alles hübsche Songs, Kaisers Stimme hat durchaus was Festliches. Legt man die Platte auf, sollte man allerdings die Abwechslung zwischen Besinnlichkeit und Poppigkeit zu schätzen wissen.

Bewertung: Weihnachtlicher Mix aus Pop und Gemütlichkeit (4 von 5 Sternen)

Von Ove Arscholl