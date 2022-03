Ronnie Atkins - „Make it count“

Rostock

Der dänische Rock-Sänger Ronnie Atkins (Pretty Maids, Nordic Union) hat vor ziemlich genau einem Jahr sein erstes Solo-Album „One Shot“ veröffentlicht und legt bereits jetzt mit „Make it count“ nach. „Mein großartiges Musiker-Team und ich haben alles genau so noch einmal gemacht. Vielleicht deshalb, weil ich immer noch das Gefühl habe, in einem Wettlauf mit der Zeit zu sein“, erklärt Atkins, der seit Jahren gegen Lungenkrebs kämpft. Er habe nach „One Shot“ noch weitere Ideen gehabt und direkt mit dem Songschreiben weiter gemacht. Ergebnis ist ein brillantes, melodisches Hardrock-Album. Atkins’ Stimme ist kräftig, markant und erinnert zuweilen an Chris Norman („Let Love lead the Way“, „Make it count“).

Das Album ist sehr persönlich, denn Atkins ist selbst der Boss bei allen Entscheidungen gewesen. „Ich muss nicht mehr diskutieren, ob irgendwas zu poppig oder zu seicht ist. Ich mache, was ich mache.“ Beim Schreiben der Texte habe er immer seine gesundheitliche Situation im Unterbewusstsein gehabt. „Natürlich kannst Du da nicht über Sex, Drugs und Rock’n’Roll singen, wenn du eine lebensbedrohende Krankheit hast.“ Dennoch habe er eine positive Stimmung erzeugen wollen, nach dem Motto: „Mach das Beste aus dem Leben!“

Bewertung: Kraftvoller Melodic-Rock mit famoser Stimme (4 von 5 Sternen)

Von Ove Arscholl