Ryan Adams - „Big Colors“

Nach „Wednesdays“ im Frühjahr ist mit „Big Colors“ jetzt der zweite Teil einer Ryan-Adams-Album-Trilogie erschienen. War die erste Scheibe eine sehr besinnliche, geht es jetzt etwas peppiger zu. Adams selbst beschreibt „Big Colors“ als „1980er Soundtrack zu einem Film, den es nie gab“. Und da ist was dran. Musikalisch passt es gut in den Musikmix, den man in den 80ern im Radio hören konnte – irgendwas zwischen Tina Turner, Peter Maffay und Dire Straits. Doch aus dieser Zeit heraus genommen und 2021 veröffentlicht ist das durchaus hörenswert. Stücke, wie „Summer Rain“, „It’s So Quiet, It’s Loud“ oder „I Surrender“ haben Ohrwurmcharakter „Power“ holt das Album aus der Kuschelrock-Ecke und man darf gespannt sein, was auf der dritten Scheibe zu hören sein. wird. Vinylfans müssen sich übrigens noch etwas gedulden – dafür gibt es dann am 20. August eine Platte aus rotem Vinyl und zwei Bonus-Tracks als 7“-Single dazu.

Bewertung: Abwechslungsreicher Softrock (4 von 5 Sternen)

Von Ove Arscholl