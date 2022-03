Sabaton - „The War to end all Wars“

Rostock

Nach „The Great War“ vor drei Jahren geht es auch auf Sabatons zehntem Album „The War to end all Wars“ um die Zeit zwischen 1914 und 1918 – den Ersten Weltkrieg. In gewohnt druckvollem Sound und Tempo erzählen die Schweden mit hymnischem Chorgesang und hörenswerten Gitarrensoli Geschichten aus dem Schützengraben, historisch korrekt eingerahmt vom Opener „Sarajevo“ und der Schlussnummer „Versailles“. Herausragend heroisch und bewegend ist die Nummer „Christmas Truce“, die vom Weihnachtsfrieden von 1914 erzählt.

Auch dieses Album erscheint in zwei Versionen – einer für pure Musikfans und einer für Geschichtsfans. Die „History Edition“ enthält gesprochene Worte, die die einzelnen Stücke zeitlich ins Geschehen einordnen und erklären.

Bewertung: Starker und vielseitiger Powermetal aus dem Schützengraben (5 von 5 Sternen)

Von Ove Arscholl