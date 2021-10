Santiano - „Wenn die Kälte kommt“

Rostock

Die Seemannsrocker von Santiano haben ihr fünftes Studioalbum aufgenommen. Musikalisch gibt es keine Überraschungen, was nicht abwertend gemeint ist. Wer Santiano mag, wird nicht enttäuscht, bekommt neue Ohrwürmer mit von Pete Sages Geige umrahmten harten Gitarrensounds zum Mitsingen zu hören. Doch diesmal haben sich die Schleswig-Holsteiner ein Konzeptalbum vorgenommen. „Wenn die Kälte kommt“ handelt von Expeditionsfahrten, wie sie vor rund 100 Jahren Roald Amundsen in Richtung Nordpol unternahm. Es geht um Abenteuer, Sehnsucht, Einsamkeit, die eigenen Grenzen und das Entdecken neuer Wege. Das Shanty-Quintett singt dabei wie gewohnt sowohl deutsch als auch englisch und einmal mehr auch platt („An’t Enn vun de Welt“). Die Deluxe-Edition enthält außerdem das Album als Saga – hier werden die Lieder eingebettet in eine Erzählung von einer Reise durch Eis, Schnee, Kälte und Wind.

Bewertung: Gewohnt solider Seemanns-Rock (4 von 5 Sternen)

Von Ove Arscholl