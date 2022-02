Saxon - „Carpe Diem“

Rostock

Seit mehr als 40 Jahren veröffentlichen Saxon Musik und gelten als Urväter des sogenannten New Wave of British Heavy Metal. „Carpe Diem“ ist das inzwischen 23. Album der Briten und muss sich nicht hinter seinen Vorgängern verstecken. Hier sind markante Riffs, Biff Byfords Gesang und Gitarrensoli zu hören – mal gemächlich („The Pilgrimage“) aber doch meist zum Headbangen geeignet, wie in „Dambusters“. Gelegentlich erinnert das Ganze an die jüngeren Veröffentlichungen der Weggefährten von Judas Priest. Immerhin wurde das Album von deren derzeitigem Gitarristen Andy Sneap produziert. „Remember the Fallen“ beschäftigt sich mit dem Virus, das Krieg gegen die Welt führt. 2019 gab es bereits die ersten Songs – Corona und Byfords Herzinfarkt kosteten jedoch Zeit. „Ich denke, durch die Umstände ist es ein sehr intensives Album geworden“, so der Sänger.

Bewertung: Frischer Britischer Heavy Metal (4 von 5 Sternen)

Von Ove Arscholl