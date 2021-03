Saxon – Inspirations

Rostock

Die britischen Heavy-Metal-Pioniere von Saxon haben sich in ein historisches Gebäude im Herzen Englands zurückgezogen. „Wir wollten ein Album aufnehmen, das unsere Einflüsse zeigt, die Songs und Bands, die uns inspiriert haben, genau die Saxon-Songs zu schreiben, die wir geschrieben haben und immer noch schreiben“, sagt Sänger Biff Byford über „Inspirations“. Und das ist wunderbar gelungen. Die Originale bleiben deutlich erkennbar, tragen nun aber ein Saxon-Gewand. Das geht direkt mit dem markanten „Paint-it-Black“-Riff der Rolling Stones los. Byford selbst – inzwischen 70 Jahre alt – soll erstaunt gewesen sein, was seine Stimme noch hergibt. Led Zeppelins „Immigrant Song“, Black Sabbaths „Evil Woman“ und Deep Purples „Speed King“ klingen ebenso frisch, wie AC/DCs „Problem Child“ oder Totos „Hold the Line“. Selbst „Paperback Writer“ (Beatles) taugt zur Metal-Nummer. Wer Saxon mag, sollte sich diese Versionen nicht entgehen lassen.

Bewertung: Liebevolle Verneigung vor inspirierenden Kollegen (5 von 5 Sternen)

Von Ove Arscholl