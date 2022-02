Scorpions - „Rock Believer“

Rostock

Sie wollten klingen wie zu „Blackout“-Zeiten. Dieses Vorhaben ist den Scorpions mit „Rock Believer“ durchaus gelungen. Hier wird amtlich gerockt: laut, schnell, markant und schneidend – und ganz selten mal etwas ruhiger. Mit „Gas In The Tank“ beginnt der Ausflug in den 80er-Hardrock. Nummern, wie „Roots In My Boots“, „Hot And Cold“ und „Seventh Sun“ sind genau das, was die Scorpions schon damals geliefert haben. Diese Platte hätte wirklich in den frühen 80ern erscheinen können, als die Band den Höhepunkt ihrer kommerziellen Karriere hatte. Sänger Klaus Meine ist zwar schon fast 74, klingt aber bei Weitem nicht nach Rock-Opa, sondern liefert konsequent und ohne Abstriche die stimmliche Signatur zu Rudolf Schenkers Power-Akkorden. Ironischerweise ist „When I Lay My Bones To Rest“ die herausragende Up-Tempo-Nummer des Albums, bevor es mit einer Ballade endet – genau wie einst „Blackout“.

Bewertung: Starke Rückbesinnung auf Hardrock-Wurzeln (5 von 5 Sternen)

Von Ove Arscholl