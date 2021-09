Silly - „Instandbesetzt“

Rostock

„Instandbesetzt“ ist das elfte Studioalbum von Silly und gleichzeitig das erste, auf dem weder Tamara Danz noch Anna Loos als Sängerin zu hören sind. Nachdem die Band 2019 mit Julia Neigel und AnNa R. (Ex-Rosenstolz) auf Tournee war, sind deren Stimmen nun auch auf dieser Platte zu hören. Und zwar in acht Neuauflagen von Silly-Klassikern sowie den drei ganz neuen Stücken „Hamsterrad“, „Werden und vergehn“ sowie „Lautes Schweigen“ aus der Feder von Jörn Kalkbrenner und Max Prosa. Diese fügen sich – gleichmäßig zwischen den Neuauflagen verteilt – prima in den Silly-Sound ein. Die beiden Frauen wechseln sich ab und singen teilweise gemeinsam im Duett – und passen so wunderbar zur Band, dass man sich tatsächlich mal die Originalversionen rauskramen möchte, um die feinen Unterschiede zu entdecken. Die alten Lieder erklingen im modernen Sound, die „Wilde Mathilde“ war noch nie so kraftvoll und Songs, wie „Bye bye“ oder auch „Wo bist du“ lassen sich als neue alte Silly-Hits (wieder) entdecken. Dieses Album macht einfach Spaß – sowohl für eingefleischte Fans als auch für Silly-Neuentdecker.

Bewertung: Alte Songs mit neuen Stimmen – großartig aufgelegt (5 von 5 Sternen)

Von Ove Arscholl