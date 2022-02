Rostock

Lemmy, Ozzy, Iggy – Prominenz wirkte 2010 auf dem Soloalbum von Slash mit. Myles Kennedy ebenso. Mit ihm – Sänger der Band Alter Bridge – hat der ikonische Guns N’ Roses-Gitarrist nun die vierte gemeinsame Platte veröffentlicht. So schnörkellos wie der Albumtitel „4“ ist der darauf gelieferte Hardrock. Fast alles wurde live eingespielt. Slashs Reigen an coolen Riffs bringt das noch besser zur Geltung. Im Opener „The River Is Rising“ wird es zudem politisch. Er bleibt im Ohr. Ebenso das groovige „C’est La Vie“ oder das ruhigere „Fill My World“, dessen Intro sehr vertraut klingt („Sweet Child O’ Mine“). Myles Kennedy zeigt derweil, dass er zu den herausragenden Rocksängern zählt – nicht zuletzt im Schlussakt „Fall Back To Earth“. Da wird Axl Rose grün vor Neid.

Bewertung: 4 von 5 Sternen, da braucht es Guns N’ Roses noch?

Von Daniel Heidmann