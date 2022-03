Stereophonics - Oochya!

Rostock

Ein Vierteljahrhundert sind die Stereophonics nun schon im Geschäft. Und passend zum Jubiläum ist das zwölfte Studioalbum der Waliser erschienen. Sie liefern eine grundsolide Rock-Platte ab, die ohne große Schnörkel auskommt, aber auch die leisen Töne beherrscht. Zum Start gibt es in „Hanging On Your Hinges“ launigen Garagen-Rock-Sound, der in die Beine geht. In „Forever“ lädt Sänger Kelly Jones mit seiner kraftvollen Stimme zum Träumen ein – tolle Nummer. Sein Reibeisen kommt in Tracks wie „When You See It“, „You’re My Soul“, „Don’t Know What Ya Got“ oder dem balladesken „Seen That Look Before“ zur Geltung. Genauso in der Vorab-Singe „Do Ya Feel My Love?“, das zweifelsohne auch im hiesigen Radio laufen könnte. „Right Place Right Time“ ist der perfekte Song für einen lauen Sommerabend mit Bier und Kumpels. Und AC/DC-Vibes versprüht das Quartett mit „Running Around My Brain“ – Kopfnicken inklusive.

Bewertung: 4 von 5 Sternen, grundsympathischer Rock aus Wales

Von Daniel Heidmann