Sunbomb - „Evil and Divine“

Sunbomb ist ein weiteres typisches Projekt von Frontiers Records, wo man gern mal einzelne Mitglieder verschiedener Bands eine neue werden lässt. Im diesem Fall haben Gitarrist Tracii Guns (L. A. Guns) und Sänger Michael Sweet (Stryper) gemeinsame Sache gemacht. „Evil and Divine“ bietet schnelle („Born to Win“), schwere („Take me away“) und ruhige („Been said and done“) Nummern. Durch Sweets markante Stimme ist man schnell an Stryper erinnert – nur dass das da irgendwie alles mehr fetzt. Das sind zwar alles harte Bretter, aber irgendwie fehlt der entscheidende Ohrwurm. Am Ende bleibt die Ballade die einprägsamste Nummer. Eine gewisse Beliebigkeit wohnt den Stücken inne. Insgesamt kein schlechtes Album, aber der Funke springt nicht so richtig über.

Bewertung: Gutes Handwerk ohne echten Höhepunkt (3 von 5 Sternen)

Von Ove Arscholl