Tanzwut - „Die Tanzwut kehrt zurück“

Die Pioniere des deutschen Mittelalter-Rocks sind wieder da. De Albumtitel „Die Tanzwut kehrt zurück“ bezieht sich auf ein Phänomen, das es zu Zeiten der Pest in Europa gegeben haben soll – und das die Band in die Corona-Zeit übertragen möchte. Die Mannen um Sänger Teufel hoffen, dass auch ihre Jünger bald ihre Reichtümer in Konzertkarten umtauschen und dann die Tanzwut vor den Bühnen um sich greift. Der Titelsong und Opener lädt schonmal zum Headbangen ein, ebenso „Johann“, „Auf Messers Schneide“ und „Virus“. Doch mit „Bis zum Meer“ oder „Allein“ gibt es auch von Sehnsucht getragene Lagerfeuer- und Arm-in-Arm-Nummern. Saltatio Mortis ist zu Gast beim Party-Kracher „Pack“. Inhaltlich versteckt sich im mittelalterlichen Ambiente manch aktuelle Sozialstudie und -kritik. Mit „Berlin“ machen die Dudelsack-Rocker ihrer Heimatstadt eine Liebeserklärung.

Bewertung: Musikalische Härte und Vielfalt mit sinnstiftenden Texten (4 von 5 Sternen)

Von Ove Arscholl