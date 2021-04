Rostock

Die Fratellis haben neue Saiten aufgezogen. Jedenfalls haben sie die E-Gitarre hörbar gegen Synthesizer und andere poppige Elemente ausgetauscht. Doch das ist kein Grund, mit den Augen zu rollen, denn das Ergebnis ist ein wirklich hörenswertes und vielseitiges Album, das irgendwie von Anfang an vertraut wirkt. Immer wieder fragt man sich, wo man diese Melodie, jenen Chorgesang oder irgendeine Klangfarbe schon mal gehört hat. Dann schießen einem Namen, wie die Carpenters, die Tremeloes, die Flippers oder OMD, in den Kopf und am Ende merkt man, dass es wohl doch was ganz Neues ist. Das fetzt irgendwie, denn da finden sich Stücke, die auf jeder Goldenen Hochzeit die Tanzfläche füllen dürften, aber auch solche, die nur darauf warten, dass die Clubs und Diskotheken wieder öffnen. Radio- und ohrwurmtauglich sind Stücke, wie „Living in the Dark“ oder „Need a little Love“, sowieso.

Das Trio hat sich 2005 im schottischen Glasgow gegründet und nach einer Trennung 2009 im Jahr 2012 wiedervereint. The Fratellis sind bereit, die Macht des Pop zu beweisen, um die Stimmung zu heben und Feiern in Gang zu bringen. Vom extravaganten Titeltrack über die üppigen mit Bläsern und Streichern durchsetzten Songs bis hin zu den stampfenden Singalongs ist „Half Drunk Under A Full Moon“ eine wahre Fundgrube.

Bewertung: Großartige Popmusik aus Großbritannien (5 von 5 Sternen)

Von Ove Arscholl