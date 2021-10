The Silverettes - „Risky Business“

Rostock

Wer ein Freund von klassischem Rock’n’Roll ist, kommt an den Silverettes aus Essen eigentlich nicht vorbei. Wer Ira, Jane und Honey zuhört, muss unweigerlich mit den Füßen wippen, sieht fliegende Pettycoats im Kopfkino und kramt sicher auch gleich noch die alten Bill-Haley- und Eddie-Cochran-Platten oder die Dick-Brave- und Boppin-B-CDs raus, weil diese Musik einfach fetzt. Haben die Silverettes auf ihrem 2014er Debüt noch hauptsächlich Coversongs aufgenommen, sind sie auf „Risky Business“ größtenteils selbst für ihre Songs verantwortlich und das Gesangstrio spielt inzwischen auch alle Instrumente selbst. Und es gibt ein paar Gastmusiker, etwa Sam Budja von den Baseballs bei „Stop fooling around“ und „Emanuela Hutter von Hillbilly Moon Explosion („Easy come – Easy go“). Und dann scheinen die drei Mädels bei „Singing with the King“ tatsächlich mit Elvis Presley zu singen, doch ein Blick aufs Album verrät, dass das die Stimme von Ron Glaser ist. Mit der Thin-Lizzy-Nummer „Are you Ready“ als Rockabilly-Version gibt es immerhin noch ein hübsches Cover. Insgesamt eine hörenswerte Gute-Laune-Platte.

Bewertung: Frischer Rock’n’Roll, handmade in Germany (5 von 5 Sternen)

Von Ove Arscholl