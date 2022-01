The Weeknd – „Dawn FM“

Rostock

Ist The Weeknd der neue Michael Jackson? Dass der „King of Pop“ zu den großen Vorbildern des Künstlers zählt, der bürgerlich Abel Tesfaye heißt, ist unüberhörbar – auch auf dem neuen Album des Kanadiers. „Dawn FM“ ist als Radiosender konzipiert, der Tote auf dem Weg ins Licht am Ende des Tunnels begleitet. Als Moderator begrüßt den Hörer kein Geringerer als Schauspieler Jim Carrey, der mit entspannter Stimme nach dem Dunkel des Lebens nun Licht und seelische Befreiung verspricht. Die Musik des Senders: Ein Mix aus 80er-Pop mit glitzernden Synthies, Soul, Funk, Elektro, Hip Hop und R’n’B. Die Qualität der Albumproduktion sucht seinesgleichen. Die Songs handeln von Drogen, Depressionen, Frauen, Sex – viel Reue und Selbstreflexion vor dem Eintritt ins Jenseits. Das alles wird mit viel Groove, tanzbaren Beats und am Ende der Reise auch mit trostspendenden Klängen geliefert. The Weeknd ist ein stimmiges Gesamtwerk gelungen.

Bewertung: Musik aus dem Pop-Olymp, 5 von 5 Sternen

Von Daniel Heidmann