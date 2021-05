Tony Joe White - „Smoke From The Chimney"

Rostock

2018 ist der US-amerikanische Gitarrist und Sänger Tony Joe White im Alter von 75 Jahren gestorben. In seiner erfolgreichen Karriere hat er Songs für Megastars wie Tina Turner, Ray Charles, Willie Nelson und Dusty Springfield geschrieben und auch Elvis Presley coverte seine Songs, wie „For Ol`Times Sake“ und „Polk Salad Annie“. Nun erscheinen neun nie zuvor veröffentlichte Stücke aus seinem Nachlass, fertiggestellt von den besten Studiomusikern in Nashville und produziert von Dan Auerbach (Gibson Brothers, Lana Del Rey). Die Essenz von „Smoke From The Chimney“ bestand aus Gesangs- und Gitarren-Demos, die White in den vergangenen 15 Jahren in seinem privaten Studio aufgenommen hatte. Das Ergebnis ist eine wunderbare Platte mit entspannter, gemütlicher, melodiöser – ja einfach wunderschöner – Musik für jede Tageszeit. Wer bisher noch nichts von Tony Joe White gehört hat, den kann dieses Album zur weiteren Beschäftigung mit dem sogenannten Swamp Rock anregen.

Bewertung: Abgeklärte Südstaaten-Musik von einem Urgestein (5 von 5)

Von Ove Arscholl