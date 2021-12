Volbeat - Servant Of The Mind

Rostock

„Das härteste, das wir jemals gemacht haben“ – so kündigte Volbeat-Frontmann Michael Poulsen das achte Studioalbum „Servant Of The Mind“ an. Vor allem die letzten zwei Platten haben die Anhängerschaft nicht vollends überzeugt. Mit dem Neuling machen die Dänen nun vieles richtig und besinnen sich auf alte Stärken. Zwar sind mit „Wait A Minute My Girl“ oder „Dagen Før“ wieder radiotauglichere Nummern dabei, doch über weite Strecken machen Poulsen und Co. richtig Dampf. In „Shotgun Blues“ und „Becoming“ gelingt es der Band wie schon oft, harte Gitarren und melodische Refrains abzuliefern. Welche Einflüsse auf die Dänen wirken, wird in „The Devil Rages On“ besonders deutlich – Country-Sound mit Elvis-Attitüde. „Mindlock“ fängt den Hörer mit seinem scheinbar tanzenden Gitarrenriff ein. Das beste Stück liefert das Quartett aber mit dem düsteren „The Sacred Stones“ ab, das vor allem hinten raus zu brillieren weiß.

Bewertung: Die Dänen drehen wieder auf, 4 von 5 Sternen

Von Daniel Heidmann