White Lies - As I Try Not To Fall Apart

80er-Jahre-Sound und gute Melodien – seit Jahren das Konzept der White Lies. Nun präsentiert das Trio aus London das sechste Album. Sie bleiben sich dabei ihrer Linie treu: ein Mix aus Rock, Pop und New Wave. Los geht es mit „Am I Really Going To Die“, das ein paar Anläufe braucht. Deutlich fixer ins Ohr geht der Titeltrack „As I Try Not To Fall Apart“ mit hüpfendem Synthesizer und eingängigem Gesang von Harry McVeigh – ein White Lies-Song wie er im Buche steht. „Breathe“ changiert dann zwischen Tears For Fears, Simple Minds und Level 42 – dazu das launige Bassspiel. In „I Don’t Want To Go To Mars“ mit seiner repetitiven Gitarre erhöht die Band das Tempo. Bei „Roll December“ plätschert es fünf Minuten so dahin, ehe hinten raus der Punk abgeht. Synthie-Fans kommen bei „Ragworm“ und „Blue Drift“ auf ihre Kosten. Zum Abschluss lassen es die Briten in „There Is No Cure For It“ nach zweieinhalb Minuten Anlauf nochmal krachen.

Bewertung: 3 von 5 Sternen, die 80er werden niemals alt

Von Daniel Heidmann